В итальянском аэропорту мужчину засосало в двигатель самолета (ВИДЕО)

Аэропорт Орио-аль-Серио в северном итальянском городе Бергамо во вторник приостановил полеты из-за трагического инцидента на взлетно-посадочной полосе. По данным местных СМИ, мужчину затянуло в двигатель самолета в момент движения Airbus A319.

Рейс авиакомпании Volotea, направлявшийся в Астурию, выполнял маневр перед взлетом.

Администрация аэропорта Бергамо, известная как SACBO, закрыла воздушную гавань в 10.20 по местному времени - "из-за проблемы, возникшей на рулежной дорожке".

Были отменены рейсы авиакомпании Ryanair в Кротоне, Прагу, Задар, Тирану, на Кос, на Мальту, в Неаполь, Порто, Альгеро, а также рейс Eurowings в Дюссельдорф. Авиасообщение возобновилось в полдень, но некоторые задержки были отмечены и позднее, в частности - рейсы Ryanair в Фес, Лиссабон, Копенгаген, Бристоль и Кальяри, рейс AJet в Стамбул и рейс AirArabia в Касабланку.

В настоящее время ведется расследование инцидента. Газета Corriere della Sera, ссылаясь на неназванных сотрудников аэропорта, сообщила, что 35-летний мужчина бросил свой автомобиль у терминала и побежал через зону прилета на первом этаже.

Он вышел на взлетно-посадочную полосу через дверь безопасности и побежал к самолету Volotea, когда тот давал задний ход, готовясь к взлету. Итальянское информационное агентство Ansa подтвердило, что погибший не был ни пассажиром, ни сотрудником аэропорта. Издание предположило, что таким образом мужчина покончил с собой.