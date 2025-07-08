В итальянском аэропорту мужчину засосало в двигатель самолета (ВИДЕО)

A person has been sucked into an aircraft engine on the taxiway at Milan Bergamo Airport in Italy on Tuesday morning, the country's media reported.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 8, 2025
SACBO, the airport's operator, said flights were suspended at 10:20 a.m. local time "due to a problem that occurred on the… pic.twitter.com/heyFgR8x2W
Аэропорт Орио-аль-Серио в северном итальянском городе Бергамо во вторник приостановил полеты из-за трагического инцидента на взлетно-посадочной полосе. По данным местных СМИ, мужчину затянуло в двигатель самолета в момент движения Airbus A319.
Рейс авиакомпании Volotea, направлявшийся в Астурию, выполнял маневр перед взлетом.
Администрация аэропорта Бергамо, известная как SACBO, закрыла воздушную гавань в 10.20 по местному времени - "из-за проблемы, возникшей на рулежной дорожке".
Были отменены рейсы авиакомпании Ryanair в Кротоне, Прагу, Задар, Тирану, на Кос, на Мальту, в Неаполь, Порто, Альгеро, а также рейс Eurowings в Дюссельдорф. Авиасообщение возобновилось в полдень, но некоторые задержки были отмечены и позднее, в частности - рейсы Ryanair в Фес, Лиссабон, Копенгаген, Бристоль и Кальяри, рейс AJet в Стамбул и рейс AirArabia в Касабланку.
В настоящее время ведется расследование инцидента. Газета Corriere della Sera, ссылаясь на неназванных сотрудников аэропорта, сообщила, что 35-летний мужчина бросил свой автомобиль у терминала и побежал через зону прилета на первом этаже.
Он вышел на взлетно-посадочную полосу через дверь безопасности и побежал к самолету Volotea, когда тот давал задний ход, готовясь к взлету. Итальянское информационное агентство Ansa подтвердило, что погибший не был ни пассажиром, ни сотрудником аэропорта. Издание предположило, что таким образом мужчина покончил с собой.