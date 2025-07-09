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«Тогда следующим шагом будет что? Ликвидируем немощных?» Журналист Блодонс об унижении малоимущих правящими

Редакция PRESS 9 июля, 2025 09:41

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TV24

Журналист, специалист по PR Арнис Блодонс в эфире программы  “Preses klubs” телеканала TV24 заявил, что идея о том, чтобы формировать продуктовую помощь для малоимущих из продуктов с истекшим сроком годности - абсолютно неприемлема.

"Это вопрос нужно разделить на две части, - говорит он. - Первая. Абсолютно неприемлемы такие высказывания, знаете, из серии, мы тут такие белые и прекрасные с зарплатой в 6 000 евро, купили еды в Sky, а этим беднякам, ну что там, им то, что мы выбрасываем. Вот это им. Ну, тогда следующим шагом будет что? Ликвидируем немощных? Потому что они мешают жить. А то нужно тратить деньги на социальные нужды", - говорит Блодонс.

Он надеется, что человек, предложивший эту идею, просто не понимает, о чем говорит.

"Потому что если он понимает, что он говорит, что на самом деле это должен быть его последний день в кресле, в котором он сидит. Он не может представлять государство", - считает журналист.

И второй момент. Если мы говорим о технической стороне - да, сейчас государство не может позаботится о своих гражданах. И у них другие приоритеты в экономической сфере. Нужно зарплаты повышать и таки за 180 000 куда-то деть. И тому подобное. Ну так в Западной Европе этот вопрос решен без унижения людей. Не будем говорить, что мы даем такую возможность именно бедникам. В супермаркетах продукты, у который истек, назовем это - первый срок - доступны всем. То есть они стоят там на полках, не унижая людей. То есть я ем тоже самое, что ест человек, у которого, может быть, нет такого большого дохода, как у меня. Мы его не унижаем. И себя мы не унижаем таким отношением.

Он отмечает, что на этой схеме, весьма возможно, кто-то может начать спекулировать, но это уже вторичный вопрос. Главное - сохранить уважительное отношение к людям.

Напомним, идею обязать магазины формировать пакеты помощи малоимущим из товаров с истекшим сроком годности предложила еще в прошлом году депутат Сейма Майрита Лусе (Прогрессивные). Но тогда крупные торговые сети это предложение не поддержали.

Опубликованное в соцсетях видео с интервью Блоданса активно комментирую люди:

"Плачевная нищета, если вы работаете в Латвии и не можете даже купить еду, нормальную еду, которая не просрочена, то правительство Латвийской Республики нужно просто, грубо ликвидировать и назначить такое правительство, которое сможет обеспечить работающее население и пенсионеров Латвии минимальными суточными расходами - на мой взгляд!", - отмечают представители народа.

"Кто хозяин, народ? Кто устроил выгребную яму у себя дома, хозяин, а теперь эту яму нужно вычистить, чтобы не воняла на весь мир", - делятся люди. 

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