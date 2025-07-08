Новая система оповещения не сработала? Жителей предупредили о буре, когда было уже поздно

В эфире программы TV24 "Ziņu TOP" министр внутренних дел Рихард Козловскис (партия "Новое Единство") рассказал о принципах работы новой системы. Он признал, что уведомление о приближении шторма действительно дошло с опозданием, но подчеркнул, что сама система функционирует, хотя и нуждается в более слаженной координации между ответственными структурами.

«Предупреждение, безусловно, было, но его выдача — в первую очередь обязанность метеорологических служб. Были упреки, что оно пришло немного поздно и было доставлено несвоевременно», — пояснил министр. Он добавил, что за своевременные прогнозы и оповещения отвечает именно метеорологическая служба.

По словам Козловскиса, в этом случае буря в Валмиере началась раньше, чем предполагалось по прогнозам, и именно поэтому многие восприняли оповещение как запоздалое. Министр признал, что работа системы пока тормозится из-за недостаточно быстрой передачи информации между учреждениями.

Механизм оповещения работает следующим образом: сначала соответствующая служба формирует предупреждение, затем оно поступает в Государственную пожарно-спасательную службу, которая уже рассылает сообщение жителям конкретного региона, где зафиксирована угроза.