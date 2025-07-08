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Задание есть, а решения нет: по вопросу будущего TET и LMT правительство движется небольшими шагами

© LETA 8 июля, 2025 18:54

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В июле правительство может повторно рассмотреть вопрос о будущем технологических предприятий ООО "Tet" и ООО "Latvijas Mobilais telefons" (LMT), заявил во вторник журналистам министр экономики Виктор Валайнис.

Кабинет министров сегодня в очередной раз рассматривал вопрос о будущем технологических компаний "Tet" и LMT, однако разработанный Министерством экономики и опубликованный на портале проектов правовых актов доклад "О выполнении данного Кабинетом министров задания" отложен.

Валайнис рассказал, что сегодня от членов правительства поступило распоряжение о том, какого рода уточнения необходимо сделать в докладе, и в ближайшее время планируется повторно рассмотреть этот вопрос в правительстве.

"Мы все время движемся вперед, небольшими шагами, но, учитывая историю вопроса, я думаю, что мы довольно убедительно продолжаем идти вперед согласно стратегии, отвечающей интересам Латвийского государства. Сейчас в правительстве еще идет процесс внутренних дискуссий о деталях, которые очень важны при принятии решений о следующих шагах", - сказал Валайнис.

На просьбу раскрыть какие-либо подробности Валайнис ответил, что до принятия правительством решения это было бы опрометчиво.

Латвийская сторона находится в тесном сотрудничестве со вторым акционером - шведской "Telia", отметил Валайнис, добавив, что работа с представителями "Telia" ведется через день уже на протяжении полутора лет.

На вопрос, не рассматривается ли вариант, при котором Латвия теряет участие или влияние в обоих предприятиях, Валайнис ответил, что пока решение не принято, на столе разные версии. В то же время стратегия Латвии заключается в том, чтобы укрепить интерес государства в этих предприятиях.

Валайнис отказался прогнозировать, когда может появиться более подробная публичная информация о будущем "Tet" и LMT, так как существует много различных влияющих на процесс факторов, которые не зависят от правительства.

"Я буду осторожен, но я очень надеюсь, что правительство в ближайшее время придет к окончательному решению, о чем мы тогда и сможем проинформировать всех причастных", - отметил Валайнис.

На вопрос, по-прежнему ли не рассматривается использование средств госбюджета, Валайнис сначала ответил отрицательно, а затем добавил: "Всякие повороты возможны и не исключаю, что может возникнуть какая-то бюджетная необходимость. Есть разные варианты, но сейчас такой ситуации еще нет".

Валайнис подчеркнул, что ведется поиск таких решений, в которых не потребуется привлечение госбюджета и, по его мнению, Министерству экономики удалось найти приемлемое решение, о котором сейчас в правительстве ведутся дискуссии.

Как сообщалось, на переговорах между латвийским государством и шведским предприятием "Telia" обсуждается несколько возможных вариантов - от объединения "Tet" и LMT до сохранения нынешней ситуации. Кроме того, рассматривалась возможность полного или частичного выкупа обоих предприятий у "Telia", а также выделения отдельных активов.

В свое время была создана сложная схема управления "Tet" и "LMT", об изменении которой акционеры - латвийское государство и "Telia" - до сих пор не могли договориться.

Государству в лице "Possessor" принадлежит 51% долей "Tet", а дочерней компании "Telia" - "Tilts Communications" - 49% долей "Tet". В свою очередь, в капитале LMT в целом 49% принадлежат "Telia" и ее дочерней компании "Sonera Holding", 28% - латвийскому государству через Латвийский государственный центр радио и телевидения (23%) и "Possessor" (5%), а еще 23% долей LMT принадлежат "Tet".

Это теоретически означает, что посредством "Tet" 11,73% долей LMT контролирует государство, а 11,27% - "Telia", что должно означать, что доля "Telia" в капитале LMT составляет 60,3%, а латвийского государства - 39,7%. Однако на практике фактически государство имеет решающий контроль и в LMT, так как имеет преимущество в "Tet". Такое положение дел притормозило ряд стратегических решений, требующих консенсуса.

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