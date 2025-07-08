Латвию призывают принять жесткие меры: уровень токсичности в интернете зашкаливает

По данным Европейского мониторингового центра, с начала года был зафиксирован средний уровень токсичности в интернете. Эксперты оценивают этот показатель в четырех различных категориях - от безопасной (0 баллов) до очень высокой (1 балл).

В апреле общий уровень токсичности составил - 0,22 балла. В мае этого года цифровой антисемитизм сохранил самый высокий средний балл токсичности - 0,34.

Обеспокоенность вызывает и антицыганский контент на онлайн-платформах. Показатель 0,30 свидетельствует о том, что эта община продолжает оставаться объектом нападок со стороны интернет-пользователей. Анти-ЛГБТК+ и антимусульманские высказывания имеют значительный уровень токсичности - 0,29 и 0,28 балла соответственно. Степень токсичности в отношении беженцев - 0,23 балла.

Хотя сексистский контент имеет самый низкий средний балл токсичности - 0,19, эти оскорбления по-прежнему составляют наибольшее количество токсичных постов. Обсерватория отметила почти 3 миллиона примеров. Эта цифра в три раза превышает число постов, направленных против цыган и более чем в два раза - количество постов против ЛГБТК+.