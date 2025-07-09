«Это исторический момент»: министр радуется, что Европа кинула «спасательный круг» для Rail Baltica

Как известно, масштабно начатый железнодорожный проект Rail Baltica вскоре стал скандальным, и начались поиски ответственных за растраты и вопросы — будет ли он вообще завершён?

Недавно выделенное финансирование от Европейской комиссии позволяет продолжать реальные работы. Общая сумма, которую Еврокомиссия направила странам Балтии для продолжения реализации проекта Rail Baltica, составляет 295,509 миллиона евро. Из них Латвии выделено 153,5 миллиона евро, Литве — 94,9 миллиона евро, а Эстонии — 47,1 миллиона евро.

«Это исторический момент», — заявил министр сообщения. «Строительство уже началось, это финансирование поможет нам двигаться дальше. Это важный прорыв в развитии проекта». Министр добавил, что строительство железной дороги — это инвестиция в развитие экономики. «Это дополнительные деньги, которые входят в экономический оборот, и это хорошая новость как для инфраструктурного объекта, так и для экономики в целом».

Ранее сообщалось, что в одиннадцатом конкурсе Механизма соединения Европы Европейская комиссия утвердила выделение Латвии дополнительных 153,5 миллиона евро на реализацию приоритетных мероприятий проекта Rail Baltica.