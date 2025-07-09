Во время встречи представитель Tiesiskums.lv присяжный адвокат Артис Стуцка заявил, что пора бы и в Латвии ввести коллективные иски — по примеру юридической практики США. Для создания прецедента юристы выбрали ту самую КОЗу, которая вводилась с целью поддержки «зеленой энергетики» и почти два десятка лет увеличивала для потребителя цену киловатт-часа на несколько центов). Организаторы заявляют, что присоединиться к инициативе может любой житель Латвии, вносивший OIK, т. е. просто оплачивавший счета за электричество.

По их оценкам, средний потребитель за годы существования OIK переплатил государству около двух тысяч евро. (По прикидке LSM+, общая сумма переплаты только физическими лицами в масштабах всей страны при таком раскладе может составить порядка полутора миллиардов. Это примерно десятая часть госбюджета Латвии на текущий год — столько отводится, например, на оборону.)

Известный в Лиепае адвокат Эрик Шталбергс — он в Tiesiskums.lv не вступил, но по просьбе коллег стал представителем организации в городе – прокомментировал LSM+ судебные перспективы.

«Почему именно КОЗ? Потому что она уже самим Сеймом признана незаконной. В Евросоюзе тоже есть судебная практика в подобных делах. Мы, юристы, видим перспективу. И повторю то, что сказал на собрании — этот пир надо прекращать. Сначала я сам раздумывал, есть ли смысл требовать от государства миллионы евро, когда оно уже на грани банкротства? Но эта весна доказала —если у них отнимают деньги, они начинают думать. И в принципе, одна из целей — показать, что люди не овцы, пора прекращать их доить. У нас есть четкое юридическое обоснование. Что предоставит вторая сторона? Это станет ясно во время суда.

Планируем до осени понять, сколько людей реально готовы подать этот коллективный иск. Думаю, что к концу года он должен быть в суде, если не найдется возможность заключить мировое соглашение с государством. С одной стороны, это кажется утопией, мы не привыкли с государством судиться. Но именно через это дело попробуем», — заявил Эрик Шталберг.

Адвокаты в случае успеха берут свои проценты с возврата этого долга. Они в исходе заинтересованы и будут его добиваться.

Tiesiskums.lv заявляет, что хочет вернуть платежи OIK, которые на протяжении 18 лет, с 2005-го и до 2023 года (несмотря на то, что в 2017-м Европейская комиссия признала такую схему сбора платежей незаконной), ежемесячно добавлял 15–25% к счетам за электроэнергию почти миллиона жителей и 40 000 юридических лиц.