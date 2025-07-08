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Нам нужно вкуснее или дешевле: что покупают латвийцы?

© LETA 8 июля, 2025 13:06

Бизнес 0 комментариев

Хотя большинство латвийцев заметили, что теперь на ценниках продуктов в магазинах указано их происхождение, их выбор по-прежнему определяется не этим, а ценой. К такому выводу пришло Министерство земледелия, проведя исследование о том, как введенное с сентября 2024 года требование для торговых предприятий указывать на ценниках страну-производителя влияет на выбор покупателей и рынок.

Опрос покупателей показал, что 88,1% заметили, что на ценниках указана страна-производитель продукта, тем не менее 59,1% признали, что это не влияет на их выбор.

25,7% покупателей отмечают, что чаще стали выбирать латвийскую продукцию, чтобы поддержать местных производителей, однако почти половина респондентов (47,4%) все же указала, что главным фактором остается цена.

26,1% покупателей стали реже выбирать продукцию, на ценниках которой указано, что она произведена в России или Беларуси, и это, по мнению Минземледелия, главный результат нового порядка.

Опрос розничных торговцев показал, что 47,8% больше не продают продукты, произведенные в России и Беларуси, при этом 27,3% не делают этого уже с момента вторжения России в Украину.

В то же время все опрошенные торговые предприятия согласны с тем, что новый порядок налагает на них дополнительную нагрузку, так как нужны специальные сотрудники, которые следят за правильностью указаний страны-производителя на ценниках.

Это нужно менять, иначе продавцы будут вынуждены повышать цены на продукты.

(Latvijas Avīze)

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