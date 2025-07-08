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ЕС ищет возможность направить в бюджет Украины 19 млрд евро

© Deutsche Welle 8 июля, 2025 16:48

Мир 0 комментариев

Scapix/ EPA

Власти Европейского Союза экстренно изучают возможность помочь Украине покрыть в следующем году дефицит бюджета в 19 млрд евро, пишет во вторник, 8 июля, британская газета Financial Times (FT). Этот вопрос особенно актуален в связи с конференцией по восстановлению Украины, которая пройдет в Риме 10-11 июля, и сокращением поддержки Киева Вашингтоном.

В данный момент Еврокомиссия обсуждает с государствами ЕС различные варианты поддержки, в том числе отправка Украине военной помощи в виде внебюджетных грантов, выделение кредитов в рамках действующей схемы поддержки государствами G7 Киева на сумму 50 млрд долларов, а также использование российских государственных активов, замороженных в Евросоюзе, пишет FT со ссылкой на несколько анонимных источников.

"Прогнозируемый дефицит бюджета Украины в следующем году еще не покрыт из внешних источников финансирования", - констатируют авторы. "Беспокойство по поводу следующего года растет, и многие заинтересованные стороны, рассчитывавшие на заключение соглашения о прекращении огня в этом году, вынуждены делать перерасчет расходов, осознавая, что финансовая дыра возникнет при любом раскладе", - приводят журналисты высокопоставленного чиновника ЕС, участвующего в переговорах с Киевом.

Как указали собеседники издания, в течение 2025 года на фоне расширения войны в Украине и отсутствия веры в скорое заключение перемирия между Киевом и Москвой Еврокомиссии уже пришлось корректировать расходы из связанных с Украиной потоков финансирования.

Международный валютный фонд (МВФ) полагает, что финансовые нужды Украины в следующем году покрыты. Однако эти оценки основаны на ожидании, что война завершится в текущем году или к середине 2026 года, что кажется сейчас маловероятным как ЕС, так и самой Украине.

Один из вариантов помощи Киеву, который рассматривает Еврокомиссия, предусматривает направление военной поддержки Украине в виде двусторонних грантов, которые будут учитываться отдельно как "внебюджетные внешние трансферты" и в то же время считаться целевыми расходами на национальную оборону. Это позволило бы странам выполнить требование НАТО о направлении на оборонные нужды 5% ВВП и в то же время помочь Украине, пишет FT.

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