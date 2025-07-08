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Случилось чудо: средняя цена за электричество стала самой низкой за последние пять лет

© LETA 8 июля, 2025 17:21

Бизнес 0 комментариев

Средняя цена на электроэнергию в июне этого года в торговом округе Латвии по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 36,6% - до 43,06 евро за мегаватт-час (МВт/ч) - и была самой низкой с ноября 2020 года, сообщили агентству ЛЕТА представители оператора системы передачи АО "Augstsprieguma tīkls".

По сравнению с июнем прошлого года средняя цена на электроэнергию в Латвии была ниже на 53%, а по сравнению с маем этого года - на 36,6%.

Цены на электроэнергию в июне снизились и в других странах Балтии: в Литве снижение составило 36,3%, достигнув тех же 43,07 евро за МВт/ч. В Эстонии падение цены составило 38,6% - до 41,48 евро за МВт/ч. В целом тенденция снижения цен на электроэнергию наблюдается по всей Европе, за исключением Франции, где электричество подорожало на 48% - до 40,66 евро за МВт/ч, и Финляндии, где относительно низкая цена выросла на неполные 2% - до 18,58 евро за МВт/ч. Наиболее существенное сокращение цены на электроэнергию после стран Балтии в июне зафиксировано в Швеции - на 32,6% до 37,14 евро за МВт/ч.

В июне этого года в Балтии продолжило увеличиваться количество часов, в которые цена на электроэнергию была отрицательной: в Латвии и Литве было 63 таких часа, в Эстонии - 68 часов. По сравнению с предыдущим месяцем прирост в Латвии составил 174%, в Литве - 133%, а в Эстонии - 196%. По сравнению с июнем 2024 года в июне текущего года количество часов с отрицательной ценой на электроэнергию в Латвии и Литве увеличилось на 294%, в Эстонии - на 325%.

Изменения в ценах на электроэнергию напрямую влияют на тех потребителей, которые выбрали привязанные к биржевым ценам договоры на снабжение электроэнергией.

В июне импорт электроэнергии в Балтию существенно сократился. По сравнению с маем импорт из стран Европейского союза сократился на 14%, а по сравнению с июнем 2024 года - на 43,6%. Наиболее значительное снижение зафиксировано в импорте из Польши - на 40,9%, а также из Швеции - на 29,6%. При этом импорт из Финляндии вырос на 13%. Этому способствовало возобновление работы интерконнектора "EstLink 2" с 19 июня 2025 года.

"Augstsprieguma tīkls" является крупнейшим акционером единого оператора системы передачи и хранения природного газа АО "Conexus Baltic GRID" ("Conexus") - компании принадлежит 68,46% акций "Conexus".

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