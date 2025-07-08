Латвии слабо? В Нарве открывается языковой лагерь

Языковой лагерь предлагает молодым людям возможность использовать эстонский язык в безопасной среде, где обучение происходит в игровой и совместной форме.

Лагерь проводят 42 участника программы развития лидеров образования Noored Kool — люди из разных слоев общества, которые осознанно сменили карьеру, чтобы стать учителями. В Нарве они получат свой первый опыт преподавания, примут участие в практических семинарах и разовьют свое чувство общности и миссии.

Программа Noored Kool направлена на сокращение образовательного неравенства в Эстонии. Одной из причин неравенства является плохое знание языка, которое может стать препятствием для дальнейшей учебы и карьеры.

Лагерь проводится в Нарве уже в восьмой раз.

В предпоследний день лагеря состоится родительский вечер, на котором ученики также смогут представить свои проекты семьям, что является важным шагом в вовлечении родителей и построении доверия к образовательному процессу.

Программа Noored Kool направлена на то, чтобы у каждого ученика был учитель, который поддерживает развитие его предметных знаний, навыков учебы, социальных и эмоциональных навыков. Языковой лагерь — один из первых шагов к этой цели, особенно в тех областях, где языковые барьеры могут привести к более глубокому неравенству.

Городской лагерь Noored Kool будет работать до 18 июля в Нарвской эстонской гимназии, Нарвской эстонской основной школе и Нарвской основной школе Vanalinn, участие для детей бесплатное. В лагере также работают волонтеры из Италии, Словакии, Тарту, Нарвы и Силламяэ.

1 сентября учителя программы Noored Kooli начнут работать в школах по всей Эстонии.

Языковой лагерь в Нарве поддерживают Министерство образования и науки, Британский совет, город Нарва и Lidl Estonia.