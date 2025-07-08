Ринкевич посетил корвет военно-морских сил Германии «Braunschweig»

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, президенты обсудили двусторонние отношения, региональную безопасность, в частности, безопасность Балтийского моря, а также поддержку Украины.

Во время беседы Ринкевич отметил, что Германия - надежный союзник и друг Латвии, что подтверждается и тем фактом, что Штайнмайер посещает страну уже в 12-й раз - как в должности президента, так и ранее в должности министра иностранных дел. Ринкевич высоко оценил вклад Германии в обеспечение безопасности стран Балтии, в том числе за счет увеличения военного присутствия в Литве, регулярного участия в охране воздушного пространства Балтии и защите акватории Балтийского моря.

Президент подчеркнул важность физического присутствия сил НАТО в Балтийском море, которое является эффективным инструментом сдерживания. Ринкевич также указал на необходимость продолжать ужесточение санкций против так называемого теневого флота России, который угрожает критической инфраструктуре в Балтийском море и пополняет доходы России, способствуя продолжению жестокой военной агрессии против Украины, а также создает риски для окружающей среды.

Президенты Латвии и Германии выразили поддержку Украине в ее борьбе против российской агрессии, подчеркнув, что необходимо продолжать оказывать Украине и военную, и финансовую помощь.

Ринкевич также отметил заинтересованность Латвии в углублении экономического сотрудничества с Германией, особенно в сфере оборонной промышленности.

В рамках визита оба президента посетили корвет военно-морских сил Германии "Braunschweig" и встретились с его экипажем, который вносит важный вклад в обеспечение безопасности Балтийского моря, участвуя в операции НАТО "Baltic Sentry".

Президент Германии находится с рабочим визитом в Латвии вместе с супругой Эльке Бюденбендер.