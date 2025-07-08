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Уже дважды: Нетаньяху тоже выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Редакция PRESS 8 июля, 2025 13:12

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Об этом сам Нетаньяху сообщил во время государственного ужина в Белом доме в Вашингтоне вечером в понедельник, 7 июля, по местному времени (в ночь на 8 июля по европейскому).

"Он укрепляет мир, пока мы говорим, в одной стране, в одном регионе за другим", - сказал израильский премьер об американском президенте. Нетаньяху вручил Трампу копию письма, направленного им в Нобелевский комитет.

Трамп хочет прекращения огня в секторе Газа

В начале ужина журналисты спросили президента США, как продвигается работа над достижением перемирия в секторе Газа, где уже 22-й месяц продолжаются боевые действия между Израилем и террористическим движением ХАМАС. "Я не думаю, что есть какая-то задержка. Я думаю, что все идет очень хорошо", - сказал Трамп. Он выразил мнение, что стороны "хотят встретиться и хотят прекратить огонь".

Нетаньяху в свою очередь заявил, что Израиль "всегда" будет сохранять контроль над сектором Газа и не передаст этот контроль полностью палестинской администрации. "Люди будут говорить, что это не полноценное (палестинское. - Ред.) государство, что это не государство. Нам все равно", - сказал израильский премьер.

6 июля Трамп заявил, что, по его мнению, есть "хорошие шансы" на достижение соглашения между Израилем и ХАМАС уже в ближайшие дни. "Для президента (США. - Ред.) сейчас самый главный приоритет на Ближнем Востоке - это прекращение войны в секторе Газа и возвращение всех (израильских. - Ред.) заложников", - сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.


На переговорах в Катаре пока нет прорыва

Непрямые переговоры между представителями Израиля и ХАМАС проходят сейчас в столице Катара Дохе. Радикальная группировка 4 июля "положительно" ответила на предложение США о 60-дневном перемирии для обсуждения завершения войны. При этом предполагается освобождение 10 живых израильских заложников и выдача тел 18 погибших в обмен на освобождение Израилем из тюрем некоторых палестинских заключенных.

Однако в ХАМАС потребовали прояснить вопрос об остановке военных действий после перемирия, выводе израильских войск из сектора Газа и беспрепятственном доступе гуманитарной помощи. Нетаньяху назвал эти требования неприемлемыми. Палестинский чиновник 7 июля сообщил агентству AFP, что очередной раунд переговоров в Дохе завершился "без прорыва".

В результате атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года погибли более 1200 человек, в основном гражданские лица. Из 251 заложника, захваченного тогда палестинскими боевиками, 49 до сих пор удерживаются в секторе Газа, из них 22, по оценке израильских военных, живы. В ходе наземной операции ЦАХАЛ и бомбардировок сектора Газа погибли около 57 тысяч палестинцев, еще свыше 122 тысяч были ранены, утверждает подконтрольный ХАМАС местный Минздрав. Он, однако, не раскрывает своих методов подсчета - в частности, неизвестно, сколько боевиков было среди погибших, а также учтены ли в этой статистике смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин. Международные организации называют гуманитарную ситуацию в палестинском анклаве катастрофической.

Ранее Трампа выдвинул на нобелевку Пакистан

10 мая власти Индии и Пакистана при посредничестве США договорились о прекращении огня и начале переговоров после того, как несколько дней обменивались ракетными ударами. После этого Исламабад официально рекомендовал Трампа в кандидаты на получение Нобелевской премии мира, отметив его "решительное дипломатическое вмешательство и ключевое лидерство".

24 июня под давлением Вашингтона согласились прекратить огонь Израиль и Иран. Израильские ВВС 12 дней бомбили объекты иранской ядерной программы и командные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иран наносил ответные удары по израильской территории. США вступили в конфликт в ночь на 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Официальной целью операции было помешать Ирану создать атомную бомбу. Однако до сих пор нет однозначной информации о том, насколько этого удалось добиться.

20 июня Трамп в своей соцсети Truth Social выразил мнение, что он не получит Нобелевскую премию мира, несмотря на свои усилия, "потому что ее дают только либералам". Эту престижную награду получали несколько президентов США, последним был демократ Барак Обама в 2009 году.

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