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«Одной даме хочется в Америку»: у Сейма появится свой представитель в США. За 220 000 евро в год (3)

Редакция PRESS 8 июля, 2025 09:51

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У Сейма Латвии вскоре появится собственный представитель в столице США — Вашингтоне, который будет работать с Конгрессом США. Его задачей станет представление интересов Латвии и отстаивание приоритетов, важных для Балтийского региона, сообщили в пресс-службе Сейма.

Обязанности представителя Сейма в США с 10 июля по 30 июня следующего года будет выполнять дипломат Эвита Чикуте, ранее уже работавшая в посольстве Латвии в США.

Большую популярность в социальных сетях набрал пост журналиста Арманда Пуче в Facebook, посвящённый этой новой штатной должности:

«Сейм направляет в Вашингтон своего представителя, ведь рядом с Конгрессом должен быть хотя бы один латыш в лаптях — чтобы нас услышали. Расходы — более двухсот тысяч в год. Конкурс на эту жирную должность не проводится, потому что одной даме, которая десятилетиями сидела на дипломатическом пайке, очень уж хочется в Америку. Неясно, чем в таком случае будут заниматься сотрудники нашего посольства? И ещё интересно: если сотрудничеством с Конгрессом США до сих пор занималась та же дама как дипломат нашего посольства, то будет ли она теперь, кроме прежней работы, ещё и кувыркаться, делать шпагат и жонглировать карандашами? Может, эта сотрудница действительно уникальна и незаменима, а может — мы просто не знаем меры. А вдруг получится?» — написал Пуче.

Депутат Сейма Линда Лиепиня также резко отреагировала:

«Решение о назначении представителя Сейма в Вашингтоне было принято тайно, потому что депутаты от “Латвия прежде всего” узнали об этом из прессы. Банально, но это правда. У нас есть вопросы не только о том, из какой именно статьи бюджета Сейма были взяты 220 000 евро, но и о самом процессе принятия решения: кто его инициировал, кто принял и кто автор идеи? И главное — каково обоснование создания такой должности в структуре Сейма? Ответов жду от спикера Сейма — Дайги Миерини».

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Комментарии (3) 32 реакций
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