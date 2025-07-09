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Как могла случиться перегрузка? Глава ЦИК не понимает сбоя э-системы на муниципальных выборах

Редакция PRESS 9 июля, 2025 09:08

Новости Латвии 0 комментариев

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris.

Главной проблемой на прошедших местных выборах было отсутствие вертикальной связи с избирательными комиссиями городов и муниципалитетов, заявил в интервью агентству LETA новый глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Зведрис.

Он признал, что до сих пор не нашел ответа на вопрос, как в информационных технологиях (ИТ) местных выборов могла возникнуть перегрузка, если известно, сколько зарегистрированных избирателей и избирательных участков в Латвии, то есть, сколько максимум может быть голосующих и избирательных бюллетеней, и количество мест, на которые эти бюллетени будут загружены.

"Возможно, что-то не учли, что-то не продумали, но могу заверить, что у избирательных комиссий тоже не спрашивали", — сказал Зведрис.

Он также отметил, что, по его мнению, главной проблемой было отсутствие вертикальной связи с избирательными комиссиями городов и муниципалитетов.

"Мы спрашивали, учли ли вы это и это? Но все были настолько высокомерны и опытны, что знали лучше всех. И вот где мы оказались", — выразил мнение новый глава ЦИК, добавив, что под его руководством ЦИК больше не будет наступать на этот грабли — если возникнут сомнения, их будут учитывать, анализировать и привлекать экспертов.

В то же время он отметил, что не говорит, что результаты выборов в Сеймы будут считаться вручную, и что будут забыты ИТ-системы, которые не работали должным образом.

"Государство все же инвестировало достаточно большие деньги в создание этой системы, и просто откладывать её в сторону — нецелесообразно. Особенно если многие эксперты — хотя бы со стороны Агентства цифрового развития государства — говорят, что это можно исправить. Так почему бы этого не сделать?" — спросил Зведрис.
 

 

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