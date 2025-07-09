Подозреваемый в попытке теракта в Литве был задержан в Колумбии

«Задержан террорист, который собирал разведывательную информацию о беспилотниках, предназначенных для Украины», — сообщил на платформе X глава национальной полиции Колумбии Карлос Фернандес Триана Бельтран.

Гражданин Колумбии Гонсало де Хесус Рамос Сантос был арестован в городе Барранкилья, что на северо-западе Колумбии. По словам главы Национальной полиции Колумбии, целью арестованного подозреваемого было «совершение террористических актов в Европе путем поджога объектов».

Он также предположительно осуществлял шпионскую деятельность в компании, которая отправляла беспилотники в Украину с целью навредить. Первым об этом аресте сообщил портал литовской национальной теле-радиовещательной компании LRT.

Как сообщало BNS, в прошлом году в Шяуляй была совершена попытка поджечь военную поддержку Украине, после установления личностей подозреваемых были задержаны три человека. Ранее прокуратура сообщала о задержании двух граждан Испании по подозрению в совершении теракта в Шяуляй. СМИ предполагали, что испанцы могли быть наняты российской разведкой.