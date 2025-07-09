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Подозреваемый в попытке теракта в Литве был задержан в Колумбии

© LETA 9 июля, 2025 17:58

Мир 0 комментариев

epa06478790 A policeman (R) looks at the police station in San Jose district, after an explosive device, reportedly placed in one of the police station's walls exploaded in the town of Barranquilla, Colombia, 27 January 2018. At least three policemen were killed and 17 people were wounded in the attack. EPA-EFE/JORGE PAYARES

В Колумбии задержан мужчина, подозреваемый в попытке совершить нападение в помещении компании, оказывавшей помощь Украине в Шяуляй, и разыскиваемый литовскими ведомствами. Об этом во вторник сообщила полиция южноамериканской страны.

«Задержан террорист, который собирал разведывательную информацию о беспилотниках, предназначенных для Украины», — сообщил на платформе X глава национальной полиции Колумбии Карлос Фернандес Триана Бельтран.

Гражданин Колумбии Гонсало де Хесус Рамос Сантос был арестован в городе Барранкилья, что на северо-западе Колумбии. По словам главы Национальной полиции Колумбии, целью арестованного подозреваемого было «совершение террористических актов в Европе путем поджога объектов».

Он также предположительно осуществлял шпионскую деятельность в компании, которая отправляла беспилотники в Украину с целью навредить. Первым об этом аресте сообщил портал литовской национальной теле-радиовещательной компании LRT.

Как сообщало BNS, в прошлом году в Шяуляй была совершена попытка поджечь военную поддержку Украине, после установления личностей подозреваемых были задержаны три человека. Ранее прокуратура сообщала о задержании двух граждан Испании по подозрению в совершении теракта в Шяуляй. СМИ предполагали, что испанцы могли быть наняты российской разведкой.

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