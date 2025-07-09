Страховой стаж, пенсионный возраст, доплаты: все, что надо знать пенсионерам

Минимальные пенсии

Пожилым людям, которые имеют необходимый трудовой стаж для назначения пенсии по возрасту, но по каким-то причинам не заработали достойной пенсии, назначается государственная минимальная пенсия. Размер минимальной пенсии привязан к средней зарплате по стране и каждый год подлежит перерасчету.

В этом году минимальная пенсия, которую государство гарантирует каждому пенсионеру, не может быть меньше 189 евро с применением коэффициента 1,2 (в прошлом году минимальная пенсия составляла 171 евро с применением коэффициента 1,1).

Что это означает? При расчете пенсии по заявлению нового пенсионера устанавливается как минимум пенсия в размере 226,80 евро в месяц (189 евро + 18,9 х 2), если тот отработал 20 лет, то есть в течение этого периода выплачивал государственные взносы социального страхования. Советский стаж учитывается согласно нормативам Закона о пенсиях.

А за каждый год стажа, превышающего 20 лет, сумма увеличивается на 2% от базы расчета, то есть за каждый год сверх 20 лет страхового стажа государство прибавит еще по 3,78 евро.

Для лиц с инвалидностью с детства база расчета минимальной пенсии в этом году составляет 226 евро, к ней также применяется коэффициент 1,2. И за каждый дополнительный год стажа государство прибавит такому пенсионеру еще 4,52 евро в месяц.

Значит, у пенсионера со стажем как минимум 20 лет в 2025 году пенсия не может быть меньше:

-- 226,80 евро, или 25% медианного дохода;

-- для людей с инвалидностью с детства -- с 206 до 226 евро, или 30% медианного дохода.

Пенсии по инвалидности

Увеличились минимальные пенсии по инвалидности, изменился порядок расчета. Так, теперь это 189 евро, или 25% медианного дохода (было 171 евро);

-- для людей с инвалидностью с детства -- 226 евро, или 30% медианного дохода (было 206 евро).

* При 3-й группе инвалидности пенсия по инвалидности определяется в размере базовой пенсии по инвалидности, а при определении минимальной пенсии по инвалидности при 1-й и 2-й группе инвалидности к базе расчета применяются коэффициенты:

-- 1,6 -- для 1-й группы инвалидности;

-- 1,4 -- для 2-й группы инвалидности.

* По случаю потери кормильца минимальная пенсия составляет на каждого ребенка:

- -от рождения до 7 лет -- 189 евро, или 25% медианного дохода (было 171 евро);

-- после 7 лет -- 226 евро (ранее 206 евро);

-- для инвалидов с детства -- 226 евро, или 30% медианного дохода (ранее 206 евро).

* Пособие по уходу за ребенком-инвалидом -- 413,43 евро в месяц (было 313,43 евро).

Помощь малоимущим и нуждающимся

Даже с применением большего коэффициента, как видим, на минимальную пенсию не прожить. В таком случае пенсионерам предлагают обращаться за социальной помощью в местные самоуправления.

* Порог дохода, при котором дается статус нуждающегося домохозяйства:

-- для первого или единственного члена домохозяйства -- 377 евро (ранее -- 343 евро);

-- для остальных членов домохозяйства -- 264 евро (ранее -- 240 евро).

* Максимальный размер порога дохода для получения статуса малообеспеченного домохозяйства составит:

-- для первого или единственного члена домохозяйства -- 604 евро (ранее -- 549 евро);

-- для остальных членов домохозяйства -- 423 евро (до сих пор -- 384 евро).

* Также государством устанавливается порог гарантированного минимального дохода, то есть минимальная сумма, которая полагается каждому латвийцу для обеспечения базовых нужд:

-- для первого или единственного члена домохозяйства -- 166 евро (ранее -- 137 евро);

-- для остальных членов домохозяйства -- 116 евро (ранее -- 96 евро).

Если не хватает стажа...

Как быть с пенсией по старости, если к 65 годам у жителя Латвии не наберется необходимых 20 лет страхового стажа? В таком случае пенсионеру назначается государственное пособие социального обеспечения.

Нижний порог минимального дохода повышен с 20% до 22% медианного дохода. Эта мера затронет получателей государственного пособия социального обеспечения -- и жителей пенсионного возраста, и инвалидов, которым инвалидность установлена в общем случае.

Размер государственного пособия социального обеспечения для лиц пенсионного возраста и для лиц с 3-й группой инвалидности в этом году составляет 166 евро (ранее -- 137 евро). Это базовая сумма.

Страховой стаж и пенсионный возраст

В этом году завершился переходный период повышения пенсионного возраста и резко увеличился стаж, необходимый для назначения пенсии по старости.

Теперь право на государственную пенсию по старости имеют лица, достигшие 65-летнего возраста, одинаково мужчины и женщины.

Страховой стаж для назначения государственной пенсии по старости увеличился с 15 до 20 лет.

(!) За 2 года до достижения общего пенсионного возраста жители имеют право выйти на пенсию досрочно, если их страховой стаж составляет не менее 30 лет.

В 2025 году досрочно выйти на пенсию могут лица с 63 лет.

Доплаты за стаж

Продолжается постепенное восстановление доплат к пенсиям за стаж страхования, накопленный до 31 декабря 1995 года. В 2025 году доплаты к пенсии за стаж получают жители, вышедшие на пенсию в 2015, 2016 и 2017 годах.

2-й уровень

До 2029 года для лиц, являющихся участниками фондированной пенсионной системы (2-й пенсионный уровень), пенсионный капитал в накопительной пенсионной системе составит 5% от объекта взносов, а в государственной нефондированной пенсионной системе (1-й пенсионный уровень) -- 15% от объекта взносов.

То есть по сравнению с прошлым годом на 2-й уровень уходит на 1% меньше от объема ежемесячных взносов социального страхования.

Подготовила Вера ВОЛОДИНА.