Европарламент назвал Грузию страной, захваченной незаконным режимом

Европейский парламент одобрил жесткий доклад по Грузии, в котором не признал законность нынешнего однопартийного парламента и президента Грузии, назвав ее "государством, захваченным нелегитимным режимом "Грузинской мечты". Документ был одобрен в среду, 9 июля, 490 голосами "за", при 147 "против" и 49 воздержавшихся.

После десятилетий демократического прогресса евродепутаты впервые констатируют в Грузии полный откат от демократических принципов и евроинтеграции, призывая к новым парламентским выборам в стране.

"Урегулирование нынешнего политического и конституционного кризиса в Грузии может быть достигнуто только путем проведения новых парламентских выборов, которые должны пройти в ближайшие несколько месяцев в улучшенной предвыборной обстановке, под тщательным международным и независимым внутренним наблюдением, чтобы гарантировать подлинно справедливый, свободный и прозрачный процесс, который отражал бы истинную волю народа", - сказано в докладе.