Тело нашли лишь после того, как в компании «Rīgas namu pārvaldnieks”» получили информацию от старшей по дому об увеличившемся долге за коммунальные услуги. При осмотре квартиры выяснилось, что входная дверь была открыта, а в помещении были найдены останки жилицы.

Соседи утверждают, что всё это время не замечали ничего подозрительного — ни запаха, ни шума. «Был ковид, люди сидели дома, никто ни с кем не общался. Все думали, что она просто не выходит», — рассказала одна из соседок.

Судебная тяжба по задолженности началась ещё в 2020 году. Осенью прошлого года долг, возможно, был взыскан с банковского счёта умершей, на который продолжали поступать пенсионные выплаты. Позднее задолженность начала снова расти.

Полиция назначила судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин и даты смерти. Соседи о трагедии узнали только через общий чат жильцов. Один из них признался, что ощущал запах, но не придал этому значения, поскольку дом многоквартирный.

Случай вызывает серьёзные вопросы — не только о социальной изоляции, но и о сбоях в системах, которые должны отслеживать подобные ситуации.