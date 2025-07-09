Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 15. Июля Завтра: Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks
Доступность

Умерла 4 года назад. Нашли, когда пришли выселять за долги по коммуналке (1)

Редакция PRESS 9 июля, 2025 16:24

Выбор редакции 1 комментариев

В одном из рижских многоквартирных домов обнаружены останки женщины, которая, как выяснилось, скончалась ещё четыре года назад. Об этом сообщил телеканал TV3 в передаче «Degpunktā».

Тело нашли лишь после того, как в компании «Rīgas namu pārvaldnieks”» получили информацию от старшей по дому об увеличившемся долге за коммунальные услуги. При осмотре квартиры выяснилось, что входная дверь была открыта, а в помещении были найдены останки жилицы. 

Соседи утверждают, что всё это время не замечали ничего подозрительного — ни запаха, ни шума. «Был ковид, люди сидели дома, никто ни с кем не общался. Все думали, что она просто не выходит», — рассказала одна из соседок.

Судебная тяжба по задолженности началась ещё в 2020 году. Осенью прошлого года долг, возможно, был взыскан с банковского счёта умершей, на который продолжали поступать пенсионные выплаты. Позднее задолженность начала снова расти.

Полиция назначила судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин и даты смерти. Соседи о трагедии узнали только через общий чат жильцов. Один из них признался, что ощущал запах, но не придал этому значения, поскольку дом многоквартирный.

Случай вызывает серьёзные вопросы — не только о социальной изоляции, но и о сбоях в системах, которые должны отслеживать подобные ситуации.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 223 реакций
Комментарии (1) 223 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 05:00 15.07.2025
Дело писателей. Акунина приговорили, Быков — в розыске
Bitnews.lv 4 часа назад
Пляжный отдых в Болдерае: туалеты сожжены, спасательный круг украден
Bitnews.lv 7 часов назад
Германия: минималка вырастет
Sfera.lv 12 часов назад
Безопасность детей у воды — умение плавать не гарантия
Bitnews.lv 13 часов назад
Дом Москвы снова не нашли кому продать — здание на Марияс не заинтересовало никого
Bitnews.lv 13 часов назад
Латвии нужен прокурор
Sfera.lv 13 часов назад
Дизелёк нынче не дёшев…
Sfera.lv 15 часов назад
Латвия: покупателей алкоголя ждут сюрпризы
Sfera.lv 15 часов назад

Россиянин получил 15 лет за зверское убийство девушки, пошёл на войну, и вот ему вручают грамоту «за защиту страны» (1)

Мир 21:34

Мир 1 комментариев

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Читать
Загрузка

Организаторы: Праздник песни и танца школьной молодежи прошёл успешно (1)

Важно 21:26

Важно 1 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

Читать

Неужели конец? Орбан правит Венгрией 15 лет, и вот сейчас его власть зашаталась (1)

Важно 21:21

Важно 1 комментариев

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

Читать

Пьяный солдат латвийской армии на машине врезался в дом (1)

ЧП и криминал 20:24

ЧП и криминал 1 комментариев

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

Читать

«Преступная русификация»: Ланга услышала пару русских слов на Празднике песни. И началось… (1)

Важно 20:21

Важно 1 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

Читать

Безопасность и покой: по сходной цене продают места в бомбоубежище в центре Риги (1)

Новости Латвии 20:01

Новости Латвии 1 комментариев

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

Читать

Трамп дал Путину 50 дней на соглашение по Украине (1)

Важно 18:38

Важно 1 комментариев

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Читать