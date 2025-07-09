Если работать некому, зачем мы раздаем пособия по безработице? Свежая идея по улучшению экономики

"Когда-то во время экономических рецессий было много безработных, самой ужасной выдалась Великая депрессия в США 100 лет назад, и тогда было принято решение, что государство вмешается и смягчит последствия для населения, так и появились пособия по безработице. Если человек теряет работу и не может быстро найти новую, государство обеспечивает финансовую поддержку. В Латвии эти пособия финансируются за счёт обязательных взносов государственного социального страхования (VSAOI), которые составляют 34% от зарплаты. Примерно 1% из этих 34% направляется на выплату пособий по безработице.

В общей сложности в Латвии на пособия по безработице ежегодно тратится около 185 миллионов евро, и эта сумма стремительно растёт с каждым годом. Для наглядности: эта сумма сопоставима с доходами, которые принесло бы повышение ставки НДС (сейчас 21%) на 1 процентный пункт.

Любые льготы – это вмешательство в рыночные механизмы, искажение, есть хорошо известные декларируемые социальные преимущества, но есть и недостатки. Люди меньше мотивированы на официальное трудоустройство, как следствие, государственный бюджет недополучает налогов от заработных плат (меньше людей работает, больше сидит на пособиях).

Я ничего не имею против того, чтобы люди не работали от звонка до звонка. Если ты программист и можешь заработать необходимую для жизни сумму, работая 5 часов в неделю, зачем тебе работать 40 часов? Деньги — это не счастье, но беда наступает тогда, когда их слишком мало. Государство хочет, чтобы ты работал до гроба и были бы деньги на шпалы Бришкенса.

Я знаю людей, которые делают так. Они работают часть года, а потом отдыхают. Не 1 месяц отпуска, а 3, например, потому что в первые месяцы безработицы пособие составляет значительную часть зарплаты. Здесь нет ничего предосудительного - делайте, что хотите! Если существует щедрая система пособий по безработице, а у нас она есть, почему бы не воспользоваться ею? Вы платите VSAOI, вы имеете полное право пользоваться теми преимуществами, которые предлагает вам система. Да, привираете, что ищете работу, даже если можете найти её хоть завтра. Но своя рубашка ближе к телу, так что продолжайте играть.

Однако вся эта система также подпитывает теневую экономику. Зарплаты в конверте. Чтобы не потерять пособие, некоторые идут и говорят работодателю: «Я готов был бы начать работать уже сегодня, но ещё месяц без контракта!».

Этот вопрос изучался, и действительно, вмешательство государства в рынок труда с его щедрой системой пособий по безработице снижает официальное участие людей в рынке труда. Меньше налогов для государства.

Как это выглядит в цифрах? Вот как это выглядит. В 2024 году число людей, получающих пособие по безработице, выросло на целых 7,6%. Примечательно, что это не те, кто вообще не работает — пособия получают только те, кто ранее был официально трудоустроен. Единственный сегмент, где длительную безработицу можно понять, — это пожилые люди, которым после увольнения сложнее найти работу. Но что насчёт остальных? Часто это сознательный выбор.

Итак, что всё это значит, что нам делать? Во-первых, нужно громко кричать. Что Витолс опять пытается нам сказать? Он собирается лишить нас льгот!

Успокойтесь, можно ничего не делать. Вы платите налоги, а потом возвращаете их себе, беря дополнительный «отпуск» каждый год. Те, кто этого не делает, платят налоги и оплачивают этот отпуск другим.

Можно было бы подумать над тем, чтобы снижение взносов на социальное обеспечение со стороны работника соответственно увеличивало его заработную плату, и тогда можно было бы "подкорректировать" систему в сторону менее привлекательных «отпусков», а за одно и "сидение" на зарплатах в конверте. Или же, если взносы на социальное обеспечение будут скорректированы в пользу работодателя, то повысится конкурентоспособность. А, возможно произойдёт и то, и другое.

Вопрос в том, какова государственная политика. Чтобы её формировать, нужно понимать, как работают эти часы. И это я вам уже объяснил", - отмечает Витолс.