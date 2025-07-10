Не исключено использование оружия: глава МВД допускает применение крайних мер на границе

Он напомнил, что в 2023 году в общей сложности было остановлено чуть менее 14 000 мигрантов, однако в этом году давление на границу возобновилось с новой силой.

Козловскис подчеркнул, что белорусская сторона сознательно способствует перемещению нелегальных мигрантов, включая умышленное повреждение пограничного ограждения и снабжение нарушителей инструментами для его разрушения.

«В этом году зафиксировано около 100 случаев преднамеренного повреждения ограждения. Мы находимся в условиях гибридной войны — противоположная сторона круглосуточно использует любую возможность, чтобы протолкнуть нарушителей через границу», — заявил министр.

Хотя в данный момент у мигрантов нет оружия, уровень агрессии и неповиновения пограничникам возрастает, отметил он.

«В основном это молодые мужчины около 30 лет. С каждой неудавшейся попыткой они становятся всё агрессивнее. Пока в использовании огнестрельного оружия необходимости не было, но мы не можем исключать, что ситуация обострится», — добавил Козловскис.

