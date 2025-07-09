Помогали стране-агрессору: СГБ сообщило о начале уголовного преследования руководителей латвийской AS «Arta-F»

По данным СГБ, двум представителям правления компании — председателю и члену правления — предъявлены обвинения в косвенной передаче имущества стороне, участвующей в вооружённом конфликте за пределами Латвии, действия которой направлены против территориальной целостности другого государства, а также в легализации преступно нажитых средств в крупном размере.

В ходе расследования СГБ установила, что латвийская компания поставляла свою продукцию — застёжки, крепёжные элементы и другие комплектующие — двум российским предприятиям, "BTK Group" и "Okrug". Эти компании использовали материалы для пошива формы для армии государства-агрессора. Общий объём поставок после начала российского вторжения в Украину превысил тысячу тонн продукции на сумму более 6 миллионов евро.

Изъятые в ходе следствия документы, включая контракты на поставку, подтверждают, что российские компании закупали продукцию у латвийской фирмы для выполнения заказов Министерства обороны России. Кроме того, с 2023 года "Arta-F" для сокрытия незаконного сотрудничества использовала посредников, включая так называемые подставные компании.

В рамках уголовного дела СГБ начала процедуру применения мер принудительного воздействия к латвийской компании. На данный момент арестовано более полумиллиона евро, изъятых наличными в ходе обысков на связанных с компанией объектах. Также наложен арест на несколько объектов недвижимости, использовавшихся для производства продукции, и на частную собственность, приобретённую, по данным следствия, за счёт преступных доходов компании.

Уголовное дело о поставках ресурсов для армии государства-агрессора России СГБ начала 13 октября 2023 года.

Согласно данным "Firmas.lv", AS "Arta-F" была зарегистрирована в 1991 году. Её бенефициарами являются Владислав Андреев и Виталий Андреев. В 2022 году оборот компании составил 8,062 миллиона евро, а прибыль — 983 930 евро. До 2024 года председателем правления был Владислав Андреев, а членом правления — Виталий Андреев. В 2024 году в отношении компании объявлен процесс о неплатёжеспособности.