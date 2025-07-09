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Доступность

Путин разрешил иностранцам служить в армии и в мирное время — чтобы не объявлять новую мобилизацию

Euronews 9 июля, 2025 09:19

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Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий условия для службы иностранцев в российской армии. Теперь они смогут заключать контракты не только в условиях военного или чрезвычайного положения, но и в период мобилизации — даже без её официального объявления. Это позволяет Кремлю наращивать численность армии, не вызывая новой волны мобилизации, подобной той, что осенью 2022 года вынудила покинуть страну более 261 тысячи россиян.

Одновременно разрешено заключать контракты со спецслужбами — ФСБ, СВР и другими — для специалистов, достигших предельного возраста.

По данным британской разведки, за год — с апреля 2023 по май 2024 — в российскую армию были завербованы более 1500 иностранцев. Большинство из них — граждане стран Южной и Восточной Азии, на втором месте — выходцы из бывших советских республик, на третьем — африканцы.

Главные стимулы — обещание высокого денежного вознаграждения и российское гражданство. Британская разведка утверждает, что многие иностранцы подписывают контракты именно в Москве — из-за повышенных бонусов и доступности.

В апрельском обновлении разведданных также указывается, что Москва, скорее всего, продолжит вербовку иностранных граждан в среднесрочной перспективе. Эта стратегия призвана компенсировать потери на поле боя, не вызывая второй волны мобилизации.

Согласно последним данным Генерального штаба Украины, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Россия потеряла в СВО убитыми и ранеными 1 028 610 военнослужащих. По ежедневным данным Киева, потери российских войск составляют в среднем около 1 000 человек в день.

Аналитики Министерства обороны Великобритании отметили, что, хотя иностранная вербовка Москвой сохранится, она вряд ли существенно изменит состав российских вооруженных сил, учитывая масштабы усилий по призыву внутри страны.

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