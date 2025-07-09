Путин разрешил иностранцам служить в армии и в мирное время — чтобы не объявлять новую мобилизацию

Одновременно разрешено заключать контракты со спецслужбами — ФСБ, СВР и другими — для специалистов, достигших предельного возраста.

По данным британской разведки, за год — с апреля 2023 по май 2024 — в российскую армию были завербованы более 1500 иностранцев. Большинство из них — граждане стран Южной и Восточной Азии, на втором месте — выходцы из бывших советских республик, на третьем — африканцы.

Главные стимулы — обещание высокого денежного вознаграждения и российское гражданство. Британская разведка утверждает, что многие иностранцы подписывают контракты именно в Москве — из-за повышенных бонусов и доступности.

В апрельском обновлении разведданных также указывается, что Москва, скорее всего, продолжит вербовку иностранных граждан в среднесрочной перспективе. Эта стратегия призвана компенсировать потери на поле боя, не вызывая второй волны мобилизации.

Согласно последним данным Генерального штаба Украины, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Россия потеряла в СВО убитыми и ранеными 1 028 610 военнослужащих. По ежедневным данным Киева, потери российских войск составляют в среднем около 1 000 человек в день.

Аналитики Министерства обороны Великобритании отметили, что, хотя иностранная вербовка Москвой сохранится, она вряд ли существенно изменит состав российских вооруженных сил, учитывая масштабы усилий по призыву внутри страны.