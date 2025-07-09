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Максимально секретно: правительство близко к выкупу LMT и “Tet” у шведов

tv3.lv 9 июля, 2025 08:56

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник министры правительства собрались на встречу в так называемом «бункере» — защищённом зале для переговоров, где в максимальной секретности обсуждали переговоры с шведским партнёром “Telia” о будущем латвийских технологических гигантов LMT и “Tet”. Эти переговоры, по словам источников, близки к заключению, и возможно, на горизонте будет предложение о выкупе шведской доли в обоих компаниях.

Компании LMT и “Tet” частично принадлежат государству, а вторым владельцем является шведская компания “Telia”, что создаёт сложную акционерную структуру. Дополнительные соглашения между сторонами часто приводят к конфликтам и замедляют стратегические решения, например, относительно расширения бизнеса на экспорт.

За последние 20 лет почти каждый состав Кабинета министров рассматривал, как решить эту проблему: объединить компании, продать часть акций шведскому акционеру или выкупить их полностью. И правительство Эвики Силини не стало исключением и Вновь возобновило переговоры с шведами по вопросу дальнейшего управления этими двумя технологическими гигантами.

Министр экономики не комментирует детали обсуждения, но подчеркивает, что цель заключается в укреплении государственных интересов в этих компаниях. Это, скорее всего, будет означать предложение выкупить долю шведов как в “Tet”, так и в LMT.

Говорят, что процесс близок к завершению, и, комментируя ситуацию, министр экономики Виктор Валайнис отметил: «Мы это увидим. Уже полтора года обсуждаем этот вопрос с первого дня моего назначения. Но я верю, что нам удастся достичь решения, которое определит дальнейший путь и чёткую стратегию для этих компаний».

Правительство готовит конкретное, но пока не раскрытое решение. Министерству экономики поручено предоставить необходимые уточнения.

«Я думаю, что правительство пришло к уверенности, что у нас есть все необходимые данные, чтобы двигаться вперёд. Это важный момент, чтобы мы не теряли ценность этих компаний и решения, которые не были приняты в предыдущих правительствах, больше не станут препятствием для выхода этих компаний на экспортные рынки», — сказала Силиня.

Министерство экономики планирует вернуться к этому вопросу на следующем заседании правительства в этом месяце.

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