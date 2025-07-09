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«Им больше негде взять денег на оборону»: минфин хочет продать акции Latvenergo и других госкомпаний

Neatkarīgā Rīta Avīze 9 июля, 2025 15:06

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство финансов Арвила Ашерадена («Новая единство») представило на согласование правительству документ под мегаскучным названием «Информационный доклад «О предложениях по развитию рынка капитала и государственных и муниципальных капитальных компаний, которые должны быть вынесены на первичное публичное предложение». В переводе с бюрократического это означает вывод на биржу акций таких предприятий как «Latvenergo», которые в настоящее время не подлежат приватизации, пишет «Неаткарига».

Депутат Сейма, заместитель председателя фракции «Новое единство», председатель Комиссии Сейма по национальной безопасности Айнарс Латковскис в интервью «nra.lv» сказал, что тема привлечения инвестиций входит в круг обязанностей правительства. «Речь идет о привлечении инвестиций, а не о приватизации», — считает Айнарс Латковскис.

На самом деле, напоминает издание, купив часть акций на бирже, частный инвестор если и не получает сразу весь пакет акций, но ему начинают принадлежать доли в капитале. А вместе с ними и влияние. Всегда есть опасения по поводу дальнейшей скрытой приватизации, когда частные акционеры могут использовать какие-то перипетии в развитии предприятия и протащить через политические и исполнительные нормативные акты, в результате чего предприятие попадает в частные руки.

Ряд государственных предприятий на протяжении десятилетий после приватизации защищал закон – «Latvenergo», «Latvijas Pasts»,  «Latvijas dzelzceļš», «Latvijas valsts meži», и акции этих компаний не могут быть приватизированы или отчуждены. Министерство финансов считает, что это положение необходимо изменить, разместив часть акций компании на бирже, и это следует из документа, представленного на согласование в правительство.

Представители одной из коалиционных партий - Союза зеленых и крестьян – уже пообещали заблокировать все подобные предложения о продаже предприятий. «Мы никогда не согласимся на такое предложение о распродаже государственного имущества. Только референдум может определить, что с ними делать, – подчеркнул министр сельского хозяйства Армандс Краузе. - Это всего лишь инициатива Министерства финансов. Вопрос в том, где найти деньги. У нас есть много других предложений, где найти деньги. Например, в «Латвийских государственных лесах» переросли или готовы к вырубке объемы на 17 лет. 120 миллионов кубометров просто сгниют».

«Это только показывает, что правительственный «Титаник» тонет. Им больше негде взять денег, они должны показать, что у них есть деньги на оборону, они не могут сократить расходы, они не могут уволить чиновников «Новой единства», которые еще голосуют за них, — объяснил свое видение идеи о выводе на биржу госкомпаний лидер оппозиционной партии «Латвия на первом месте», депутат Рижской думы Айнарс Шлесерс. – Теперь приступят к государственным предприятиям. «Latvenergo» по сути является предприятием, которое взимает налоги — устанавливает тарифы, потребители покупают электроэнергию, и налоги поступают в государственный бюджет.

Это не способ привлечь инвестиции, это способ залатать дыру. Потому что у правительства нет идей, как привлечь инвестиции, как стимулировать частный бизнес. В данном случае это все равно что продать курицу, несущую золотые яйца».

Напомним, что 25 лет назад, в июне 2000 года, был принят законопроект «Поправки к Закону об энергетике», который не допускал приватизацию государственного предприятия «Latvenergo». Сейм принял законопроект, представленный избирателями, без изменений, поэтому референдум не проводился.

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