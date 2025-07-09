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Силиня хочет уравнять получателей служебных пенсий с обычными пенсионерами (2)

Редакция PRESS 9 июля, 2025 12:41

Новости Латвии 2 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня выступает за реформу системы служебных пенсий, чтобы восстановить равенство по отношению к другим получателям пенсий по возрасту. Об этом она заявила в среду в эфире передачи Rīta panorāma на Латвийском телевидении.

По словам премьера, на фоне необходимости экономить государственные средства в повестку вернулся “давно неудобный” вопрос о пенсиях по выслуге лет. “Очевидно, что и эта система должна меняться, поскольку возраст выхода на пенсию для большинства уже давно повышен, а в случае со служебными он остался прежним. Мы не собираемся отнимать выплаты у тех, кто их уже получает, но система требует пересмотра. В ней много неравенства”, — заявила Силиня.

Она подчеркнула, что по отношению ко всем остальным пенсионерам должна быть восстановлена справедливость, поэтому вопрос реформы находится у неё “в приоритетах”.

Глава правительства напомнила, что такие пенсии получают не только сотрудники системы внутренних дел, но и судьи, прокуроры, дипломаты, а также представители культуры и балета. “Мы не можем позволить, чтобы прокурор уходил с работы в 50 лет. Он ведь не идёт в огонь и не тушит пожар”, — сказала Силиня.

Премьер призвала общество к открытому обсуждению темы.

Ранее, в начале мая, министр финансов Арвил Ашерденс также заявил о намерении поднять возраст выхода на льготную пенсию. Он напомнил, что в последние годы пенсионный возраст в Латвии уже был увеличен на пять лет — до 65 лет, тогда как возраст выхода на льготную пенсию не менялся.

Политики пытаются поднять вопрос реформирования этой системы уже не первый год, однако до конкретных изменений так и не дошло — в основном из-за активного сопротивления со стороны работников затрагиваемых отраслей и опасений по поводу возможного массового ухода людей с работы.

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Комментарии (2) 39 реакций
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