Es saprotu - atskaiti par to, ka iemaksā skaidro naudu - ir ok. Tiešām interesanti, no kurienes ņēmi. Bet kāda x pēc man ir jāatskaitās par to, ka no sava konta izņemu? Banka, VID lieliski redz no kurienes un kā manā kontā nauda ir nokļuvusi, kāda x pēc man vēl ir jāatskaitās? — Ilze Šikore (@vanadziene) July 6, 2025

Согласно проекту Минфина, при внесении наличных на сумму от 750 евро или при снятии от 1500 евро потребуется подача так называемой «пороговой декларации». Официальная цель — борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Однако в обществе растут опасения: такие меры могут привести к лишней бюрократии и ограничению права свободно распоряжаться законно заработанными средствами.

Среди комментаторов поста нашлись противники нововведения.

«Это уже тоталитаризм — отчитываться за каждый цент. Почему я должен объяснять VID, что жена даёт мне карманные деньги, а я коплю их на коврики в машину? Или что любовница “поблагодарила” за хорошую дружбу? Почему вообще должен отчитываться?»

— @shwancis, X

«Я снял деньги, потому что говорили, что будет война. Спрятал... Что они будут делать с миллионом человек, снявших наличку?»

— @ArmandsGulbis2, X

«А если я скажу, что храню деньги в носке — мне придётся их показывать?»

— @Bebris22, X

«Если им не понравится твой ответ, заблокируют счёт или введут лимит — 15 евро в день. И всё это будет законно.»

— @huliohulio00, X

«Почему только 750 евро? Почему не 7,50? Так ведь было бы ещё “эффективнее”!

— @Gaumigais_joks, X

«Скоро будут требовать объяснения за переводы на Revolut. И вы ещё будете вспоминать старые требования как лёгкие неудобства»

— @pvalters, X

«Просто потому что режим так захотел!»

— @realGints, X

«Мои пожилые родственники, пережившие “сюрпризы” от Banka Baltija и Krājbanka, по понятным причинам предпочитают хранить деньги у себя в кошельке»

— @Evita665752021, X

Но были и сторонники, считающие, что этот шаг пойдет на пользу госфинансам.

«Но ведь не тебе нужно отчитываться — это сами банки будут отправлять отчёт.»

— @Peeteris, X

«Напишите, что не хотите, чтобы в случае банкротства банка государство выплачивало долги. То есть вы “заботитесь” о стране... чтобы жизни у Силини и ко были полегче.»

— @ImantsRapa, X