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«Какого X мне нужно отчитываться за свои деньги?» — пользователи соцсетей возмущены готовящимися ограничениями (1)

Редакция PRESS 9 июля, 2025 15:02

Выбор редакции 1 комментариев

Фото LETA

В соцсетях не утихают споры по поводу предложений Минфина усилить контроль за наличными операциями. Одна из пользовательниц платформы “X” удивляется: если логично объяснять источник внесённых в банк наличных, то зачем нужно отчитываться за снятие собственных средств со счёта? «Банк и СГД и так видят, откуда на счёте деньги. Почему я ещё должна что-то объяснять?» — пишет она.

 

Согласно проекту Минфина, при внесении наличных на сумму от 750 евро или при снятии от 1500 евро потребуется подача так называемой «пороговой декларации». Официальная цель — борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Однако в обществе растут опасения: такие меры могут привести к лишней бюрократии и ограничению права свободно распоряжаться законно заработанными средствами.

Среди комментаторов поста нашлись противники нововведения.

«Это уже тоталитаризм — отчитываться за каждый цент. Почему я должен объяснять VID, что жена даёт мне карманные деньги, а я коплю их на коврики в машину? Или что любовница “поблагодарила” за хорошую дружбу? Почему вообще должен отчитываться?»
— @shwancis, X
«Я снял деньги, потому что говорили, что будет война. Спрятал... Что они будут делать с миллионом человек, снявших наличку?»
— @ArmandsGulbis2, X
«А если я скажу, что храню деньги в носке — мне придётся их показывать?»
— @Bebris22, X
«Если им не понравится твой ответ, заблокируют счёт или введут лимит — 15 евро в день. И всё это будет законно.»
— @huliohulio00, X
«Почему только 750 евро? Почему не 7,50? Так ведь было бы ещё “эффективнее”!
— @Gaumigais_joks, X
«Скоро будут требовать объяснения за переводы на Revolut. И вы ещё будете вспоминать старые требования как лёгкие неудобства»
— @pvalters, X
«Просто потому что режим так захотел!»
— @realGints, X
«Мои пожилые родственники, пережившие “сюрпризы” от Banka Baltija и Krājbanka, по понятным причинам предпочитают хранить деньги у себя в кошельке»
— @Evita665752021, X

Но были и сторонники, считающие, что этот шаг пойдет на пользу госфинансам. 

«Но ведь не тебе нужно отчитываться — это сами банки будут отправлять отчёт.»
— @Peeteris, X
«Напишите, что не хотите, чтобы в случае банкротства банка государство выплачивало долги. То есть вы “заботитесь” о стране... чтобы жизни у Силини и ко были полегче.»
— @ImantsRapa, X

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Комментарии (1) 81 реакций
Комментарии (1) 81 реакций
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