«Каждая рекомендация — призыв к внедрению изменений»: Корчагин

В Госконтроле агентству ЛЕТА сообщили, что сегодня состоялась встреча с руководством ЛАИР, на которой обсуждались способы еще более целенаправленного использования публичных средств для привлечения инвестиций и укрепления конкурентоспособности страны.

Корчагин отметил, что, опираясь на выводы, сделанные в результате ревизий, Госконтроль охотно делится с государственными структурами опытом, знаниями и примерами хорошей практики.

"Сегодняшний разговор с директором ЛАИР подтверждает, что у агентства есть желание укреплять конкурентоспособность Латвии, одновременно заботясь о том, чтобы средства, предназначенные для привлечения инвестиций, использовались целенаправленно, прозрачно и с максимальной отдачей", - сказал Корчагин.

Директор ЛАИР Иева Ягере отметила, что Госконтроль является внешним аудитором ЛАИР, а также важным партнером по сотрудничеству и опорой на пути к достижению целей агентства и позитивным переменам. Она подчеркнула, что в повседневной работе ЛАИР ищет способы более умного управления - упрощения процессов и укрепления внутреннего контроля.

"Мы открыты для сотрудничества, чтобы вместе сформировать более качественное управление агентством", - отметила Ягере.