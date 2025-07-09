В ЕС меньше четверти домохозяйств имеют детей… И у Латвии еще не всё так плохо! ТАБЛИЦА

Наибольшая доля домохозяйств с детьми была зафиксирована в Словакии (35,6%), Ирландии (31,0%) и Кипре (28,6%). В то же время наименьшие показатели наблюдались в Финляндии (18,0%), Литве (19,6%) и Германии (20,1%).

В 2024 году почти половина (49,8%) домохозяйств с детьми в ЕС имела одного ребёнка, 37,6% — двух детей, и только 12,6% — трёх и более детей. Домохозяйства с одним ребёнком преобладали во всех странах ЕС, кроме Нидерландов, где чаще встречались семьи с двумя детьми.

Семьи с тремя и более детьми были наименее распространёнными во всех странах ЕС. Их доля среди всех домохозяйств с детьми составляла: 20,6% в Ирландии, 18,1% в Швеции, 17,4% в Финляндии, 6,2% в Португалии, 6,4% в Болгарии, 7,6% в Италии.

Отметим, что согласно этой статистике, Латвии находится в лучшем положении, чем её ближайшие соседи - Литва и Эстония. В нашей стране 25,2 % домохозяйств имеют детей, в Литве - 19,6 %, а в Эстонии - 24,2%.

Подробная карта по ссылке: ec.europa.eu