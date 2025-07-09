CNN: министр обороны США Хегсет остановил помощь ВСУ, не уведомив Белый дом

На заседании своей администрации в тот же день Трамп заявил, что не несет ответственности за приостановку помощи Киеву а на вопрос, одобряет ли он ее, ответил отрицательно. Глава Белого дома заявил, что США продолжат передавать Украине оборонительное вооружение, напоминает CNN. На повторный вопрос, кто же принял решение приостановить поставки, Дональд Трамп ответил: "Не знаю, почему бы вам не рассказать мне?"

Келлог и Рубио узнали о приостановке помощи Украине из СМИ

О паузе в передаче оружия Украине не были проинформированы, в частности, спецпосланник США по Украине Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио, о случившемся они узнали из сообщений СМИ, заявили высокопоставленный представитель администрации США и два других собеседника.

Этот эпизод подчеркивает хаотичный характер принятия политических решений в администрации Трампа, в особенности это касается Хегсета как главы Пентагона, отмечает далее американский телеканал. Его собеседники сообщили, что это уже второй случай, когда Хегсет решил приостановить поставки оружия Киеву, чем застал врасплох официальных лиц в сфере национальной безопасности. В первый раз этот произошло в феврале и решение было вскоре отменено, сообщили три источника в CNN.

Намерение Трампа оказать новую военную помощь Киеву

В ходе государственного ужина в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 7 июля Дональд Трамп заявил, что США готовы поставить Украине больше оружия, в первую очередь оборонительного.

Ранее, 2 июля, СМИ сообщили, что США частично приостановили поставки Украине вооружений, в том числе ракет-перехватчиков для системы Patriot, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, ракет для системы ПВО NASAMS и для истребителей F-16. Эксперты отмечали, что это может крайне пагубно повлиять на способность ВСУ отражать усилившиеся российские воздушные атаки.

3 июля Трамп заявил, что его страна продолжает оказывать военную помощь Украине, обороняющейся от вторжения РФ. "Заморозку" части поставок хозяин Белого дома объяснил тем, что его предшественник Джо Байден якобы "опустошил страну" и теперь США нужно убедиться, что им самим хватает боеприпасов.