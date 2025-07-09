Наибольшее повышение ожидается на правом берегу Даугавы, где тепло закупается, тогда как на левом берегу и в Вецмилгрависе, где “Rīgas Siltums” сам производит тепло, рост тарифа составит около 3,5%.

После появления информации о возможном росте тарифа на 20% в процесс вмешались Рижская дума и Министерство экономики. Ведутся поиски альтернатив для снижения затрат. Петерсонс подчеркнул, что важную роль играют переговоры с “Latvenergo” — основным поставщиком тепла на правом берегу, — чтобы достичь более выгодных условий закупки. Также рассматривается возможность ограничить рост цен в случае, если “Latvenergo” не располагает остаточным теплом и на рынке активны мелкие производители.

Переговоры проходят и с Советом по конкуренции, так как ранее на “Latvenergo” как на доминирующего игрока были наложены ограничения, влияющие на ценообразование. “Ситуация изменилась, и необходимо снять некоторые ограничения, чтобы ‘Latvenergo’ мог гибче предлагать лучшие цены,” — отметил Петерсонс.

Он также подчеркнул, что в долгосрочной перспективе систему теплоснабжения в Риге следует менять, чтобы обеспечить конкурентоспособный тариф для горожан.

Окончательное решение о тарифе ожидается в течение трёх месяцев — после того, как Комиссия по регулированию общественных услуг завершит оценку представленного проекта. “Есть надежда, что мы найдём компромисс,” — сказал Петерсонс, добавив, что текущий тариф не может оставаться неизменным, но и полный рост, предложенный в первоначальном проекте, скорее всего, не будет реализован.