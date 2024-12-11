Почему ограничения не сработают? Если очень хочется, то все доступно: мнение о запрете на продажу алкоголя

Чтобы сократить потребление алкоголя в обществе, комиссия Сейма по социальным вопросам приняла во вторник, 3 декабря, решение вынести поправки в закон об обращении алкогольных напитков на третье – окончательное – чтение в Сейме. Планируется, что с понедельника по субботу алкоголь можно будет приобрести с 10.00 до 20.00, а по воскресеньям – с 10.00 до 18.00. Ожидается, что эти поправки вступят в силу 1 августа следующего года.

- Ограничение времени продажи алкоголя может иметь побочные эффекты. В Латвии у 60% потребителей алкоголя дома имеются запасы алкоголя. Этот парадокс возникает из-за того, что у нас есть ограничение по времени. Люди понимают, что ночью алкоголь недоступен, поэтому нужны какие-то резервы, - отмечает Давис Витолс, глава Латвийской aссоциацией алкогольной отрасли в эфире программы Preses klubs.

Согласно исследованию, проведенному Латвийской aссоциацией алкогольной отрасли, общество уже готово отреагировать на планируемые ограничения времени продажи горячительных напитков. Почти каждый пятый респондент ответил, что собирается увеличить запасы алкоголя дома, и лишь 4% опрошенных признались, что меры Минздрава побудят уменьшить употребление спиртного.

- По сути, люди за раз будут покупать больше алкоголя, чтобы дома был этот резерв, - отмечает Давис Витолс, полагая, что ограничение времени продажи может сработать не так, как задумывалось авторами поправок к закону. - И у тех людей, у кого действительно есть проблемы, их побуждают покупать больше, и для них алкоголь становится таким образом более доступным.

В этом плане ситуация определенно изменится в худшую строну, опасается Витолс. Он также высказывает предположение, что в крайнем случае жители Латвии могут начать производить больше алкоголя самостоятельно, на дому:

- Можно пойти в магазин, посмотрев в интернете что нужно, и самостоятельно изготовить, - представитель отрасли, что нередко у небольших производителей с лицензией, которые продают свои наливки и вина на ярмарках и базарах, прямым текстом спрашивают: - Как у вас так вкусно выходит? У меня дома так не получается.

Хотя крепкие алкогольные напитки, например, самогон, дома без лицензии готовить нельзя даже для собственного потребления. Более того, закон запрещает также хранить и уж тем более использовать по назначению аппараты для его изготовления.

В то же время, процесс брожения вина и пива дома для собственного потребления разрешается и никакого разрешения или лицензии не требуется. СГД объясняет – нигде конкретно не определено, сколько этих алкогольных напитков для собственного потребления разрешено изготовить в определенное время, однако количество должно быть таким, что свидетельствует о собственного потребления. Приготовленным своими руками вином или пивом можно угостить друзей, но продавать нельзя.

По простому запросу в поисковике можно найти десятки вариантов, где прибрести куб для дистилляции или бочку для брожения - и совершенно легально. А необходимые ингредиенты для производства алкоголя в домашних условиях доступны в любом продуктовом магазине.

- По сути, если очень хочется, то все доступно, - делает вывод Давис Витолс.