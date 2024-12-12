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«Теперь лежит, как овощ»: трагические последствия того, что за вызов «неотложки» приходится платить

Редакция PRESS 12 декабря, 2024 16:38

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LETA

Майрита поделилась в социальных сетях трагической историей, связанной со здравоохранением в Латвии. Она не скрывает своего возмущения из-за того, что мужчина остался «лежать в кровати, как овощ», потому что у его семьи не было денег заплатить за вызов Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

"Брат моей коллеги сейчас лежит а кровати, как овощ, потому что... Потому что поздно вечером жена (пенсионеры около 70 лет) вызывает скорую из-за того, что у мужа весь день ненормально болит голова и становится все хуже. Первый ответ диспетчера скорой помощи - вам придется заплатить 70-80€ за вызов, если этот вызов неоправданный! Жена испугалась, потому что у них нет таких денег!»

На следующий день, когда приехал участковый врач и вызвал скорую, было уже поздно — инсульт! Теперь этот человек парализован и никого не узнает! За что мы платим налоги, если даже за скорую помощь (которая должна быть бесплатной в любой ситуации в XXI веке) приходится платить, причем с риском для своего здоровья и здоровья своих близких, а то и для их жизни!", - не скрывает возмущения женщина.

Когда нужно платить за вызов?

Как сообщается на сайте NMPD, если жизни пациента будет угрожать опасность, пациенту не придется платить за вызов медиков. Однако если медицинская бригада вызывается в ситуациях, которые не считаются неотложными, то оплата должна применяться в соответствии с нормативными актами.

Плата за вызов может взиматься, если при получении звонка диспетчер уже по телефону определит, что ситуация не опасна для жизни и пациенту следует получить помощь у своего семейного врача или самостоятельно обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Однако следует подчеркнуть, что диспетчер имеет право отказать в отправке бригады и обычно в таких случаях диспетчер советует позвонившему воспользоваться другими вариантами получения помощи. Если же у звонящего нет другого выбора, то в момент звонка ему сообщают по телефону как о том, что это будет платная услуга, так и о цене услуги - 91,52 евро.

Также могут проинформировать о возможной оплате и в неясных ситуациях и отправить бригаду для оценки состояния пациента. Однако если после осмотра пациента и оценки состояния врачи решат отвезти пациента в больницу, в этом случае плата за вызов не взимается.

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