«Это был тяжёлый день»: Маэстро концертом почтил память Ланы (ВИДЕО)

Раймонд Паулс посвятил памяти своей любимой жены концерт в Доме музыки Daile.

Присутствующие почтили память Ланы. Маэстро с сильным волнением произнес несколько слов и сел за рояль...

На концерте так же присутствовала их внучка Аннамария. После концерта девушка поделилась в Фейсбуке эмоциональной записью и видео.

"Сегодня был трудный день. Крайне сложный день, наполненный эмоциями и хорошими воспоминаниями о времени, проведенном с бабушкой, и болезненными воспоминаниями о том жестоком дне, когда она ушла из жизни, а я держала ее за руки, крича, чтобы она очнулась. Мой дедушка посвятил свой концерт Лане. Боль невыносимая, удушающая, неописуемая словами: ад. Надеюсь, ты счастлива, в безопасности и уже - без боли. Я люблю тебя..."

Аннамария так же опубликовала видеозапись - "одна из любимых песен бабушки"...У рояля - Маэстро...