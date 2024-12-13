«Заметил, что за последнюю неделю в Instagram рекламируется мероприятие в Латвии, где, судя по картинке, участвуют российские певцы, которые поддерживают войну в Украине (или их песни). Я решил выяснить, что же происходит на самом деле.

Быстро выяснилось, что все довольно банально. В центре Риги открылось новое место для ватников, где они слушают свои любимые песни (там есть киркоров, шнуров и прочие орки) и играют в странную игру с необычными правилами. https://bitvariga.lv/

В канун Нового года они устраивают «Голубой огонек», как и в останкинской студии.

Я нашел информацию об этом заведении, которое открыл некий Денис Мельник. Он оказался заведующим художественным отделением института ISMA. В нашей системе высшего образования есть интересные преподаватели.

Как правило, за посещение этих балаганов нужно платить только наличными. Может быть, как в случае с гангстером Капоне, хотя бы налоговые органы найдут решение»?

Остается еще один вопрос: является ли в Латвии преступлением петь песни артистов, поддерживающих российскую агрессию и даже угадывать их мелодии в ходе игры?