В работе Amazon Web Services произошёл сбой: трудности возникли у ряда крупных сервисов

Сбой также затронул многие финансовые учреждения, включая британские банки Barclays, Lloyds и Bank of Scotland: пользователи сообщают, что не могут войти в свои банковские приложения. Кроме того, в социальных сетях появились сообщения, что у некоторых клиентов отклоняются платежи по банковским картам.

В банке Lloyds заявили, что сбои в работе его приложения и приложений дочерних Halifax и Bank of Scotland имеют отношение к сегодняшним проблемам в работе Amazon Web Services.

Amazon Web Services — крупнейший поставщик услуг облачных вычислений. Инфраструктура AWS поддерживает работу миллионов сайтов и платформ крупных компаний, от центров обработки данных AWS зависит работа многих популярных мобильных приложений. Пока сложно сказать точно, сколько компаний пострадало из-за сбоя, но, по данным Down Detector, их может быть около 500. Список обширен и затрагивает самые разные сферы, от домашних систем видеонаблюдения до фитнес-приложений и игр.

Компания сообщила, что найдена «возможная первопричина повышенного уровня ошибок при работе с API DynamoDB в регионе US-EAST-1» в Вирджинии.