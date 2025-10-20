Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В работе Amazon Web Services произошёл сбой: трудности возникли у ряда крупных сервисов

© BBC 20 октября, 2025 17:08

Наука и технологии 0 комментариев

Scanpix/REUTERS/Anushree Fadnavis

В работе Amazon Web Services (AWS) произошел глобальный сбой, из-за чего пострадала работа десятков популярных сайтов и приложений. По данным Down Detector, сбои наблюдались в работе Zoom, Signal, Slack, Canva, Roblox и многих других сервисов. Согласно последнему сообщению компании, работа большинства сервисов восстановлена.

Сбой также затронул многие финансовые учреждения, включая британские банки Barclays, Lloyds и Bank of Scotland: пользователи сообщают, что не могут войти в свои банковские приложения. Кроме того, в социальных сетях появились сообщения, что у некоторых клиентов отклоняются платежи по банковским картам.

В банке Lloyds заявили, что сбои в работе его приложения и приложений дочерних Halifax и Bank of Scotland имеют отношение к сегодняшним проблемам в работе Amazon Web Services.

Amazon Web Services — крупнейший поставщик услуг облачных вычислений. Инфраструктура AWS поддерживает работу миллионов сайтов и платформ крупных компаний, от центров обработки данных AWS зависит работа многих популярных мобильных приложений. Пока сложно сказать точно, сколько компаний пострадало из-за сбоя, но, по данным Down Detector, их может быть около 500. Список обширен и затрагивает самые разные сферы, от домашних систем видеонаблюдения до фитнес-приложений и игр.

Компания сообщила, что найдена «возможная первопричина повышенного уровня ошибок при работе с API DynamoDB в регионе US-EAST-1» в Вирджинии.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

