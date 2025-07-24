В пятницу водителей ждет особенно туманное утро: прогноз погоды

Инспекция здравоохранения за первые шесть месяцев этого года провела 30 проверок, в ходе которых было проверено в общей сложности 146 единиц электронных сигарет и жидкостей для их заправки. Контроли проводились как в местах розничной торговли электронными сигаретами, так и в специализированных магазинах, а также у производителей, импортеров и дистрибьюторов этих товаров в сфере оптовой торговли.