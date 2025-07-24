В пятницу водителей ждет особенно туманное утро: прогноз погоды

Будет безветренно. Местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха опустится до +13..+18 градусов.
Днём солнце будет светить между облаками, с полудня во многих местах пройдёт кратковременный дождь, местами ожидаются сильные дожди и грозы.
Ветер преимущественно слабый. Температура воздуха поднимется до +23..+27 градусов, а на побережье местами не превысит +21 градус.
В Риге в ближайшие сутки ожидается небольшая переменная облачность, днём и вечером возможны кратковременные дожди с грозами. Ночью будет дуть слабый ветер, местами возможен туман, температура воздуха в городе опустится до +17 градусов. Днем при слабом до умеренного северном ветре воздух прогреется до +25 градусов, у моря — до +22 градусов.