В пятницу с визитом в Латвию прибудет председатель Еврокомиссии

© LETA 28 августа, 2025 18:26

В пятницу с визитом в Латвию прибудет председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.

С главой Еврокомиссии встретится премьер-министр Эвика Силиня.

Планируется, что в рамках визита они вместе посетят предприятие "Origin Robotics" в Марупском крае.

По итогам визита в Кабинете министров состоится совместная пресс-конференция председателя Еврокомиссии и премьера.

Как сообщили агентству ЛЕТА в пресс-отделе представительства Еврокомиссии в Латвии, в пятницу фон дер Ляйен начнет визит в Латвию, Финляндию, Эстонию, Польшу, Литву, Болгарию и Румынию.

Визит служит подтверждением поддержки Европейским союзом (ЕС) стран-участниц, имеющих совместную границу с Россией или Беларусью. Планируется, что с главами правительств и военными должностными лицами фон дер Ляйен в том числе обсудит европейскую безопасность и оборону.

Согласно плану, после визита в Латвию председатель Еврокомиссии отправится в Хельсинки, где встретится с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. На встрече будет обсуждаться проблема диверсий теневого флота России и угрозы критической подводной инфраструктуре Европы. Затем фон дер Ляйен примет участие в рабочем ужине, который устраивает президент Финляндии Александр Стубб.

В субботу, 30 августа, председатель Еврокомиссии посетит Эстонию, чтобы встретиться с премьер-министром Кристеном Михалом и с представителями сил обороны Эстонии и военными НАТО.

В воскресенье, 31 августа, фон дер Ляйен посетит Польшу, где встретится с премьер-министром Дональдом Туском. Вместе они отправятся на границу с Беларусью для наблюдения за операциями по надзору и охране восточной границы.

Позже в этот же день председатель Еврокомиссии отправится в Софию на встречу с премьер-министром Болгарии Росеном Железковым. Они посетят ведущее государственное предприятие оборонной промышленности и крупнейшее в стране производство вооружений.

В Вильнюс фон дер Ляйен прибудет в понедельник, 1 сентября. Там запланирована ее встреча с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Вместе должностные лица посетят границу Литвы и Беларуси, где смогут наблюдать подготовительные мероприятия против гибридных и конвенциональных угроз.

Во второй половине дня председатель Еврокомиссии отправится в Румынию, где встретится с президентом страны Никушором Даном и премьер-министром Илие Боложаном. С государственными и военными должностными лицами состоится обсуждение сотрудничества ЕС и НАТО, а также предотвращение и выявление морских и гибридных угроз, обороноспособность и стратегии сдерживания.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мы его кормили! Сотрудники центра социального ухода говорят, что не морили подростка голодом

Пару дней назад все соцсети и СМИ облетела новость о том, что подростка с нарушениями развития в социальном центре Rīga, точнее его филиале Ezerkrasti, морили голодом, потому что его трудно было кормить. Об этом рассказали представители организации "Латвийского движения за независимую жизнь", под чью опеку юноша в итоге попал.

Рост зарплат опережает инфляцию?! Занятные цифры от ЦСУ о средних окладах по стране

Во втором квартале 2025 года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии составила 1 808 евро, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ) на своей странице в Facebook.

«Kariņš lido!», часть вторая: теперь на велосипеде. ВИДЕО

В социальных сетях обсуждают ролик, сделанный очевидцем в районе Рижского замка. Бывший премьер Латвии Кришьянис Кариньш лихо прокатился на велосипеде по тротуару от замка в сторону порта. И при этом в деловом костюме.

В Азовском море поражен российский ракетный корабль: ГУР Украины (ВИДЕО)

В результате нанесенных ударов пострадал малый ракетный корабль "Буян-М", после чего он покинул район боевого дежурства, заявило ГУР Украины.

Заявил, что в странах Балтии этноцид русских: Гапоненко предстал перед судом

Активист Александр Гапоненко уже седьмой месяц находится под стражей, и в четверг, 28 августа, предстал перед судом по обвинению в антигосударственной деятельности. На организованной Москвой зимой видеоконференции он заявил, что Россия вторгнется в страны Балтии, поскольку там происходит «этноцид русских». По делу проходит много свидетелей, которые присутствовали на судебном заседании в четверг, сообщают TV3 Ziņas.

«Возникают неловкие ситуации»: ВВС Финляндии откажутся от свастики

Свастику планируют убрать с флагов частей Военно-­воздушных сил Финляндии в рамках реформы флагов ВВС, сообщает новый командир авиаполка Карелии. Точные сроки пока не определены, пишет yle.

Алла Пугачева сходила в рижский торговый центр: что ж купила? (ФОТО)

Алла Пугачева посетила рижский торговый центр - об этом историческом событии сообщает в соцсетях сам T\c Spice.

