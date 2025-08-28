В пятницу с визитом в Латвию прибудет председатель Еврокомиссии

С главой Еврокомиссии встретится премьер-министр Эвика Силиня.

Планируется, что в рамках визита они вместе посетят предприятие "Origin Robotics" в Марупском крае.

По итогам визита в Кабинете министров состоится совместная пресс-конференция председателя Еврокомиссии и премьера.

Как сообщили агентству ЛЕТА в пресс-отделе представительства Еврокомиссии в Латвии, в пятницу фон дер Ляйен начнет визит в Латвию, Финляндию, Эстонию, Польшу, Литву, Болгарию и Румынию.

Визит служит подтверждением поддержки Европейским союзом (ЕС) стран-участниц, имеющих совместную границу с Россией или Беларусью. Планируется, что с главами правительств и военными должностными лицами фон дер Ляйен в том числе обсудит европейскую безопасность и оборону.

Согласно плану, после визита в Латвию председатель Еврокомиссии отправится в Хельсинки, где встретится с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. На встрече будет обсуждаться проблема диверсий теневого флота России и угрозы критической подводной инфраструктуре Европы. Затем фон дер Ляйен примет участие в рабочем ужине, который устраивает президент Финляндии Александр Стубб.

В субботу, 30 августа, председатель Еврокомиссии посетит Эстонию, чтобы встретиться с премьер-министром Кристеном Михалом и с представителями сил обороны Эстонии и военными НАТО.

В воскресенье, 31 августа, фон дер Ляйен посетит Польшу, где встретится с премьер-министром Дональдом Туском. Вместе они отправятся на границу с Беларусью для наблюдения за операциями по надзору и охране восточной границы.

Позже в этот же день председатель Еврокомиссии отправится в Софию на встречу с премьер-министром Болгарии Росеном Железковым. Они посетят ведущее государственное предприятие оборонной промышленности и крупнейшее в стране производство вооружений.

В Вильнюс фон дер Ляйен прибудет в понедельник, 1 сентября. Там запланирована ее встреча с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Вместе должностные лица посетят границу Литвы и Беларуси, где смогут наблюдать подготовительные мероприятия против гибридных и конвенциональных угроз.

Во второй половине дня председатель Еврокомиссии отправится в Румынию, где встретится с президентом страны Никушором Даном и премьер-министром Илие Боложаном. С государственными и военными должностными лицами состоится обсуждение сотрудничества ЕС и НАТО, а также предотвращение и выявление морских и гибридных угроз, обороноспособность и стратегии сдерживания.