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В пятницу Риге выберут мэра: какой расклад

© LETA 26 июня, 2025 13:06

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель Рижской избирательной комиссии Марис Звиедрис созвал в пятницу, 27 июня, в 10:00 заседание Рижской думы, на котором планируется избрать нового мэра столицы.

Как сообщалось, на прошлой неделе фракции "Прогрессивных", Национального объединения, "Нового Единства" и "Объединенного списка" (ОС) подписали договор о коалиции в Рижской думе.

В документе также закреплено распределение сфер ответственности между партнерами по коалиции. У "Прогрессивных", которые получили в думе 11 мандатов, будет пост мэра, на который выдвинут Виестурс Клейнбергс, должность председателя комитета по финансовым и административным вопросам и комитета по вопросам сообщения и транспорта.

Вице-мэром по вопросам безопасности, имущества, жилья и окружающей среды станет представитель Нацобъединения, предположительно прежний вице-мэр Эдвардс Ратниекс. В сфере ответственности этой партии будут комитет по вопросам безопасности, правопорядка и предотвращения коррупции, комитет по вопросам жилья и окружающей среды и комитет городской собственности. У Нацобъединения в думе десять мандатов.

У "Нового Единства" в думе будет девять депутатов. Планируется, что прежний мэр Риги Вилнис Кирсис станет вице-мэром по вопросам образования, культуры, спорта и семейной политики, а в ведении партии будут комитет по образованию, культуре и спорту и комитет по социальным вопросам.

Фракция ОС, получившая в думе четыре мандата, получит пост вице-мэра и руководство одним комитетом. Вице-мэром по вопросам развития города и Рижской метрополии станет Марис Спринджукс. Также ОС будет отвечать за комитет городского развития.

У новой коалиции в Рижской думе будет 34 голоса из 60.

В оппозиции останутся "Латвия на первом месте" (13 мандатов), объединенный список "Суверенной власти" и "Младолатышей" (восемь мандатов) и партия "За стабильность!" (пять мандатов).

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