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В пятницу по Латвии ожидаются продолжительные дожди

© LETA 31 января, 2025 08:15

Новости Латвии 0 комментариев

В последний день января во многих районах Видземе и Земгале ожидаются продолжительные дожди, прогнозируют синоптики.

В Курземе осадков будет меньше, а в Латгале - не ожидается совсем. Во многих регионах страны сформируется дымка.

Температура воздуха днем составит +3...+7 градусов. Будет дуть слабый ветер.

До +7 градусов столбик термометра может подняться в Даугавпилсе при солнечной погоде. Национальный рекорд тепла для 31 января составляет +6,8 градуса в 1989 году в Риге.

В столице ожидается пасмурная и дождливая погода, возможна дымка. Будет дуть легкий южный ветер, температура воздуха сохранится у отметки +5 градусов.

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