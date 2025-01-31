В пятницу по Латвии ожидаются продолжительные дожди

В Курземе осадков будет меньше, а в Латгале - не ожидается совсем. Во многих регионах страны сформируется дымка.

Температура воздуха днем составит +3...+7 градусов. Будет дуть слабый ветер.

До +7 градусов столбик термометра может подняться в Даугавпилсе при солнечной погоде. Национальный рекорд тепла для 31 января составляет +6,8 градуса в 1989 году в Риге.

В столице ожидается пасмурная и дождливая погода, возможна дымка. Будет дуть легкий южный ветер, температура воздуха сохранится у отметки +5 градусов.