В пятницу ожидается на редкость тёплый день

Ночью и днём небо будет затянуто облаками, местами возможны прояснения. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер.
Ночью местами ожидается туман, кратковременный дождь. Температура воздуха +5..+10 градусов.
Днем во многих местах Латвии пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до +10..+15 градусов.
В последний день рабочей недели в Риге ожидается преимущественно облачная погода, возможны кратковременные дожди, преимущественно во второй половине дня. При слабом до умеренного юго-восточном ветре температура воздуха ночью составит +9 градусов, днём +14 градусов.