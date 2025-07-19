В прошлом году разрешение работать педагогами получили 28 человек, ранее судимых; как это может быть?

Число выданных разрешений примерно наполовину меньше, чем в 2023 году.

Для всех разрешений, выданных в прошлом году, не вводится ограничений в отношении каких-либо целевых групп. При этом одному человеку было отказано в выдаче разрешения.

Согласно Закону об образовании, педагогом не имеет права работать человек, осужденный за совершение умышленного преступного деяния, кроме случаев, когда после погашения или снятия судимости ГСКО придет к выводу, что это не вредит интересам учащихся и выдаст разрешение работать педагогом.

В свою очередь, Законом о защите прав детей установлено, что независимо от погашения или снятия судимости в учебных заведениях нельзя работать осужденным за преступления против нравственности и половой неприкосновенности, связанные с насилием или угрозами совершить насилие. Если человек, совершивший эти преступления, захочет работать педагогом, его случай будет рассматривать ГСКО.

При оценке, может ли выдача разрешения повредить интересам учащихся, принимается во внимание вид, характер преступного деяния и отношение осужденного к нему, а также период с момента совершения преступления и деятельность осужденного. Оценивается также риск для здоровья, безопасности, интеллектуального и физического развития учащихся, способность претендента на получение разрешения к выполнению общих обязанностей педагога, а также другие аспекты.

ГСКО в прошлом году продолжила консультировать руководство учебных заведений и педагогов по вопросам такой оценки и проверки персонала в регистре наказаний МВД перед аккредитацией образовательного учреждения или оценкой профессиональной деятельности его руководителя.

