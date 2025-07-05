Сотни людей застряли в лифтах, перестали работать многие банкоматы. Аэропорта Праги блэкаут не коснулся.
Отключения электроэнергии также фиксируются и в других городах Чехии — например, в Млада-Болеславе, Усти-над-Лабем, Градец-Кралове.
Причиной отключения стал технический сбой в энергосистеме, конкретные обстоятельства сейчас выясняются.
В начале мая из-за сбоев в генерации в энергосистеме Испании без света осталась южная часть этой страны, а также вся Португалия. Некоторые регионы оставались без света до пяти часов.