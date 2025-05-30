В последниий день весны погода переменчивая. Ждем лето!

Ночь и утро начнутся с преобладания облачности. Осадки возможны на большей части территории страны, особенно в западных регионах. Ветер будет слабым или умеренным, преимущественно с юго-запада и запада. Температура воздуха опустится до +10…+13 °C.

Днём облака будут чередоваться с солнечными прояснениями. В отдельных районах на юго-востоке пройдут кратковременные дожди. Ветер усилится: порывы западного ветра достигнут 9–14 м/с. Воздух прогреется до +16…+21 °C, однако на побережье местами не выше +14 °C.

В Риге ночью и утром возможен небольшой дождь, но днём ожидается преимущественно солнечная и сухая погода. Ветер сначала юго-западный, затем сменится на западный и к вечеру — на северный. Температура ночью около +13 °C, днём — до +20 °C.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает: в восточных районах продолжает повышаться уровень воды, возможны локальные подтопления.