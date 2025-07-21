В понедельник ожидается знойная погода с кратковременными дождями

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о сильной жаре на понедельник с 11 до 20 часов и на вторник.

В первый день недели солнце будет чередоваться с облаками, которые принесут местами кратковременный дождь. Больше дождей и гроз будет в Видземе и Латгале.

Ветер будет дуть преимущественно с северо-востока, местами ливни вызовут временное усиление ветра.

В Риге солнце будет периодически закрываться облаками, возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый северо-восточный ветер, переходящий в северный. Воздух прогреется до +27 градусов, на пляжах у моря +23 градуса.

