«В понедельник ещё подорожает»: репортаж с Центрального рынка на фоне жалоб рижан на стремительный рост цен

Для начала хочется отметить, что официальная статистика считает, что рост цен в последние месяцы существенно замедлился. По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), потребительские цены в Латвии в январе этого года выросли на 0,6% по сравнению с декабрем и на 3% в годовом исчислении — в январе этого года по сравнению с январем 2024 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,3%.

Однако для простых рижан на Центральном рынке вопрос роста цен остается болезненным, многие просто отказываются говорить на эту тему:

- А что тут говорить? Растут постоянно, все дорожает, ничего дешевле не становится. Жизнь такая, - отвечает седой мужчина, складывая покупки в пакет.

- Вроде не заметно, но по чуть-чуть, по чуть-чуть дорожает. А потом смотришь, батюшки! То, что недавно стоило один евро уже стоит полтора, - сетует другая покупательница на рынке.

- Очень сильно все подорожало. Я молчу про электричество, коммуналку, бензин... Просто на продукты растут очень. Вот мясо очень дорогое стало, - возмущается еще один завсегдатай рынка.

Если пройти по торговым рядам, то на первый взгляд все не так уж страшно. Некоторые товары сейчас даже дешевле, чем в крупных торговых сетях. Например, помидоры продаются по 1 евро за килограмм. Такую низкую цену продавцы объясняю сезонностью - в Турции и Испании выдался хороший урожай. А местные... местных томатов просто нет на рынке.

Торговцы в Молочном павильоне тоже уверяют, что резких скачков цен на молочную продукцию, яйца и хлеб у них в последнее время не наблюдалось.

- Уже давно не менялись, - отвечает продавец свежим творогом. - У нас небольшое местное производство, стараемся не повышать цены без крайней необходимости.

Откуда тогда у рижан сложилось мнение, что цены растут с неимоверной скоростью? Ответ мы получили в Мясном павильоне:

- Дорожает очень быстро. Особенно баранина, говядина и мясо курицы, - признает продавец свежего мяса, отмечая тенденцию на быстрый рост цен из-за выросшего спроса. Немного подумав, он признает, - Думаю это из-за того, что больше стало мигрантов. Они его берут много, а свинину не употребляют вообще, им нельзя. Вот цены на свинину и стоят на месте.

- Постоянно дорожает. Каждую неделю меняем ценники, в понедельник еще подорожает, - соглашается другой продавец в мясном отделе рынка. - Приходите, сами посмотрите.

Что тут можно добавить? Придем на следующей неделе и посмотрим как сильно подорожает мясо, правда ли, что цены на свинину "заморозились", а заодно посмотрим не поменяются ли ценники и на другие продукты. Конечно, на самые обычные продукты, а не на деликатесы из Рыбного павильона - там своя атмосфера, где цены в 550 евро за банку икры могут повергнуть в шок практически каждого.