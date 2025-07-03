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В Польше задержана «жестокая банда» украинцев, похищавшая мигрантов в Латвии и Польше ради выкупа (ВИДЕО) (1)

Редакция PRESS 3 июля, 2025 09:19

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Фото: полиция ПР.

Польская полиция разоблачила «жестокую» украинскую банду, обвиняемую в похищении африканских мигрантов в Польше и Латвии с последующим вымогательством выкупа под угрозой убийства и торговли органами, сообщает польское издание TVP World.

Четверо подозреваемых были задержаны в ходе скоординированной операции Центрального бюро расследований Польши (CBŚP) после побега двух эфиопских мужчин, которые содержались в плену в западной Польше. Похитители, как утверждается, раздели мужчин, связали их и перевезли в багажнике автомобиля. 14 июня жертвам удалось сбежать от похитителей.

«Благодаря решительным действиям спецслужб и международному сотрудничеству нам удалось пресечь жестокую деятельность преступной группировки, которая действовала без зазрения совести и угрожала жизни своих жертв», — говорится в пресс-релизе польской полиции.

Польские правоохранители быстро установили личности нескольких подозреваемых — это украинские мигранты, прибывшие в Польшу несколько лет назад, но к моменту продвижения расследования они уже пересекли границу с Литвой.

Власти полагают, что эта же группа стоит за другим жестоким похищением, произошедшим всего через несколько дней в Латвии. 24 июня трое мужчин из Мали были похищены и удерживаемы в аналогичных условиях.

«Один из похищенных был привязан к дереву и жестоко избит деревянной дубинкой. Видеозапись пыток была отправлена семье с требованием выкупа», — сообщила полиция.

По данным польской ежедневной газеты Rzeczpospolita, следователи установили, что банда за вознаграждение незаконно переправляла мигрантов в Западную Европу, в частности в Германию, Англию и другие страны.

«Группа, по-видимому, поняла, что может получить двойную выгоду, похитив мигрантов и потребовав выкуп у их семей», — сообщил газете один из сотрудников полиции.

25 июня подозреваемые вернулись в Польшу, и трое из них были задержаны полицией на шоссе недалеко от города Острув-Мазовецкий на северо-западе страны при содействии подразделений по борьбе с терроризмом. Четвертый подозреваемый был задержан в Сквежине на западе Польши по подозрению в пособничестве в незаконном ввозе похищенных лиц.

Трое из четырех подозреваемых, в соответствии с польским законодательством о защите частной жизни названные властями только как Владислав М., Александр С. и Елизавета С., были задержаны до завершения расследования. Им предъявлены несколько обвинений, в том числе членство в организованной преступной группировке, похищение с целью выкупа и содействие незаконному пересечению границы.

В отношении четвертого подозреваемого, Михаила Р., который помогал в незаконном ввозе мигрантов, были применены меры, не связанные с лишением свободы.

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