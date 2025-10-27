В Польше задержали двух украинцев по подозрению в шпионаже

Служба военной контрразведки (SKW) и Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши задержали двух граждан Украины по подозрению в шпионаже в пользу иностранной разведки. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил пресс-секретарь министра-координатора по делам спецслужб Яцек Добжиньский.

"Мужчина и женщина 32 и 34 лет выполняли разведывательные задания, в том числе по выявлению военного потенциала Польши и установке устройств для скрытого наблюдения за критически важной инфраструктурой", - написал Добжиньский в социальной сети Х.

По его данным, собранная ими информация касалась польских военнослужащих и объектов критической инфраструктуры на территории Польши, в том числе транспортных узлов, задействованных в логистической и военной поддержке Украины. При этом Добжиньский не уточнил, в интересах каких спецслужб работали украинцы.

Задержание прошло в городе Катовице на юге Польши 14 октября 2025 года, говорится в пресс-релизе ABW. На следующий день оба задержанных были доставлены в прокуратуру, где им было предъявлено обвинение. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и постановил арестовать их на три месяца.

Неделю назад польский премьер-министр Дональд Туск сообщил о задержании восьми человек по подозрению в подготовке диверсий на территории страны. Один из задержанных - гражданин Украины Данило Х., который работал на спецслужбы РФ на территории Польши и Румынии, уточняла ABW. Еще двух украинцев, которые ему помогали, задержали румынские силовики.

По словам Добжиньского,"за последние месяцы сотрудники ABW задержали в общей сложности 55 человек, действовавших во вред Польше по заданию российской разведки".