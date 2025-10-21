Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Польше и Румынии задержаны диверсанты, в их числе украинцы

© Deutsche Welle 21 октября, 2025 17:51

Мир 0 комментариев

Власти и спецслужбы Польши и Румынии сообщили о задержании группы диверсантов, в числе которых граждане Украины. Среди прочего, они принесли бомбы в представительство украинской фирмы Nova Post в Бухаресте.

Польское Агентство внутренней безопасности (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ABW) задержало восемь человек по подозрению подготовке диверсий на территории страны. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил во вторник, 21 октября.

"ABW совместно с другими службами задержало за последние дни в различных частях страны восемь человек, подозреваемых в подготовке диверсий", - написал Дональд Туск в соцсети Х.

Координатор спецслужб в польском правительстве Томаш Семоняк уточнил в соцсети Х, что задержанных подозревают в "разведке военных объектов и критически важных элементов инфраструктуры, подготовке ресурсов для диверсий и непосредственного осуществления нападений".

Ни Туск, ни Семоняк не привели данных о том, на какую страну работали задержанные и какое у них гражданство. Сама спецслужба ABW сообщила в пресс-релизе, что один из задержанных - гражданин Украины Данило Х., который работал на спецслужбы РФ на территории Польши и Румынии. Румынские силовики задержали еще двух украинцев, которые ему помогали, добавили в ABW. Суд Варшавы отправил Данило Х. под арест на 3 месяца. Румынский суд арестовал его подельников на 30 суток, сообщили в ABW.

Газета Rzeczpospolita цитирует Яцека Добжинского - пресс-секретаря координатора спецслужб Семоняка. Добжинский сообщил, что "за последние месяцы сотрудники ABW задержали в общей сложности 55 человек, действовавших во вред Польше по заданию российской разведки".

Добжинский уточнил, что украинцу Данило Х. 21 год, он жил под Варшавой, работал кладовщиком и с двумя подельниками создал маршрут, по которому переправлял взрывчатые вещества через Польшу и Румынию в Украину.

Разведка Румынии: Украинцы принесли бомбы на почту Nova Post

Румынская разведывательная служба (Serviciul Român de Informaţii, SRI, контрразведка) сообщила в пресс-релизе, что двое задержанных украинцев координировались из России и принесли посылки с бомбами в представительство украинской курьерской компании Nova Post в Бухаресте. В SRI уточнили, что задержанные приехали в Румынию из Польши.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать
Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать