В Польше и Румынии задержаны диверсанты, в их числе украинцы

Польское Агентство внутренней безопасности (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ABW) задержало восемь человек по подозрению подготовке диверсий на территории страны. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил во вторник, 21 октября.

"ABW совместно с другими службами задержало за последние дни в различных частях страны восемь человек, подозреваемых в подготовке диверсий", - написал Дональд Туск в соцсети Х.

Координатор спецслужб в польском правительстве Томаш Семоняк уточнил в соцсети Х, что задержанных подозревают в "разведке военных объектов и критически важных элементов инфраструктуры, подготовке ресурсов для диверсий и непосредственного осуществления нападений".

Ни Туск, ни Семоняк не привели данных о том, на какую страну работали задержанные и какое у них гражданство. Сама спецслужба ABW сообщила в пресс-релизе, что один из задержанных - гражданин Украины Данило Х., который работал на спецслужбы РФ на территории Польши и Румынии. Румынские силовики задержали еще двух украинцев, которые ему помогали, добавили в ABW. Суд Варшавы отправил Данило Х. под арест на 3 месяца. Румынский суд арестовал его подельников на 30 суток, сообщили в ABW.

Газета Rzeczpospolita цитирует Яцека Добжинского - пресс-секретаря координатора спецслужб Семоняка. Добжинский сообщил, что "за последние месяцы сотрудники ABW задержали в общей сложности 55 человек, действовавших во вред Польше по заданию российской разведки".

Добжинский уточнил, что украинцу Данило Х. 21 год, он жил под Варшавой, работал кладовщиком и с двумя подельниками создал маршрут, по которому переправлял взрывчатые вещества через Польшу и Румынию в Украину.

Разведка Румынии: Украинцы принесли бомбы на почту Nova Post

Румынская разведывательная служба (Serviciul Român de Informaţii, SRI, контрразведка) сообщила в пресс-релизе, что двое задержанных украинцев координировались из России и принесли посылки с бомбами в представительство украинской курьерской компании Nova Post в Бухаресте. В SRI уточнили, что задержанные приехали в Румынию из Польши.