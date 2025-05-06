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В пальто кто-то ходит в Пакистане: куда отправляется пожертвованная на благое дело в Латвии одежда? (2)

Редакция PRESS 6 мая, 2025 08:35

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В стране уже несколько лет размещены контейнеры для сдачи использованной одежды и обуви. Пока часть из них принадлежит к системе сортировки текстиля, другие обещают сбор пожертвований для благотворительности, сообщает передача Nekā personīga (ТВ3). Однако — действительно ли вещи, пожертвованные в эти контейнеры, попадают к нуждающимся?

С 2017 года в Латвии работает общество «ViaCor Charity». У него более 200 благотворительных контейнеров для одежды и обуви. Хотя жертвовать ему можно уже несколько лет, название общества мало известно ни общественности, ни другим благотворительным организациям.

Передача «Nekā personīga» решила проследить, куда попадают пожертвованные на благотворительность вещи. В три предмета одежды — пиджак, платье и пальто — были помещены GPS-датчики. Это позволило отследить путь пожертвований.

 Платье попало в контейнер в офисном квартале на Мукусале, пиджак — в жилом районе Зиепниеккалнс, а пальто — в тихом центре Риги.

Прошло более шести месяцев с начала эксперимента передачи, и пожертвованная одежда достигла конечной точки. Однако ни один из датчиков не зафиксировал, чтобы вещи попали в какую-либо благотворительную организацию или к нуждающимся в Латвии. Пожертвованная одежда прошла через перевалочные пункты и в итоге оказалась в Пакистане, Нигерии и Литве.

Первый маршрут: Рига —> Каунас —> Клайпеда —> Бремен —> Карачи (Пакистан)
Второй маршрут: Рига —> Каунас —> Германия —> Каунас
Третий маршрут: Рига —> Икея (Нигерия) —> Лагос (Нигерия)

Данные GPS показывают, что сначала все вещи оказались на складе в Румбуле (улица Локомотивес, 164). Там они находились несколько недель. «ViaCor Charity» там больше не присутствует — помещение уже заняла другая фирма. Владелец склада также больше недоступен. Данные регистра предприятий показывают, что по этому адресу не было зарегистрировано ни одного предприятия, работавшего с секонд-хендом.

Некоторое время сигнал GPS поступал с района складов в Иманте. Там работают несколько оптовиков подержанной одежды. Работники складов рассказали, что там около месяца работала некая компания, занимающаяся одеждой, но недавно она выехала.

Последним местом в Латвии, откуда был зафиксирован сигнал GPS пожертвованных вещей, стал неотмеченный на карте склад в Закюмуйже, Ропажи. Он виден только на спутниковых снимках.

Основательницей общества «ViaCor Charity» является Катерина Гериш. У неё есть ещё одно благотворительное общество — «Latvijas Sociālais punkts», а вместе с мужем Матиасом Геришем они владеют также сетью торговли подержанной одеждой «APR Latvia» с несколькими магазинами в Риге и Саласпилсе. Передача «Nekā personīga» неоднократно пыталась связаться с руководительницей общества, но Гериш на приглашения к интервью не откликнулась.

В уставе «ViaCor Charity» указано, что общество обязуется помогать детям, инвалидам, семьям, нуждающимся, пострадавшим от различных кризисов и другим группам общества, однако в поданных годовых отчётах не указано ни одного пожертвования или реализованного благотворительного проекта. Также на сайте и в профилях в соцсетях такой информации нет. Там можно найти лишь несколько записей двухлетней давности о доставке одеял в приют для животных.

Годовые отчёты общества показывают, что собранная одежда продаётся. И за последние годы доходы от этого возросли. В 2023 году они составили 110 тысяч евро, но эти средства не были направлены на благотворительность — они ушли на зарплаты трём сотрудникам и другие расходы, о которых нет информации. Общество зарегистрировано в одной из квартир в Пурвциемсе.

 Самая заметная связь Гериш с благотворительностью — общество «Latvijas sociālais punkts». В 2023 году оно получило от «ViaCor Charity» пожертвование в виде вещей почти на три тысячи евро. «Latvijas sociālais punkts» находится в Саласпилсе. Небольшое помещение с одеждой, обувью и игрушками открыто два часа в неделю. Тогда жители могут бесплатно взять имеющиеся там вещи.

Рядом находится магазин подержанной одежды Гериш «K&G». Эти магазины работают и в нескольких районах Риги. Их годовой оборот составляет около полумиллиона евро. И здесь продавцы говорят, что не знают, откуда поступает одежда для продажи.

Совладельцем сети магазинов является муж Гериш Матиас (Matthias). Он называет себя международным сборщиком и торговцем подержанной одеждой. Этим бизнесом он занимается и в Германии, о чём рассказывает в социальных сетях. Там он время от времени появляется и в Латвии, в том числе и на складе в Закюмуйже.

Ни одна из вещей, пожертвованных в рамках эксперимента передачи «Nekā personīga», не попала в благотворительные организации или к нуждающимся в Латвии. Платье отправилось в Нигерию, пиджак сделал круг через Германию и вернулся в Каунас, а пальто носит кто-то в Карачи, Пакистан.

Даце Акуле из общества «Zaļā brīvība» несколько лет назад провела масштабное исследование по сортировке текстиля в Латвии. Она допускает, что пожертвованная одежда попала за границу, потому что общество её продало.

«Это, скорее всего, самый вероятный сценарий — что есть скупщик, который уже заказал этот товар. В Латвии культура потребления всё ещё не достигла того уровня, как, скажем, в Великобритании, странах Скандинавии или Германии. Поэтому не логично ожидать, что здесь будет какой-то благотворительный проект с участием Латвии», - указала Акуле.

В своём исследовании она пришла к выводу, что к операторам по утилизации отходов и благотворительным организациям — хотя обе собирают текстиль в контейнерах — применяются разные правила. Фирмам, собирающим текстильные отходы, нужно получать специальную лицензию и отчитываться государству, а у благотворительных организаций такой обязанности нет.

Уже тогда её внимание привлекли благотворительные организации, которые массово экспортируют собранные пожертвования, направляя на реальную благотворительность лишь минимальную часть.

«Если речь идёт о 3% от 100% пожертвований, которые доходят до благотворительности, тогда возникает вопрос — не стоит ли установить определённые критерии, ниже которых организация больше не может считаться благотворительной», - отметила Акуле.

Эксперт считает, что из-за таких организаций следует пересмотреть регулирование, касающееся сборщиков текстиля в секторе благотворительности.

Крупнейшая благотворительная организация в Латвии — «Ziedot.lv» — сотрудничает с несколькими сотнями организаций помощи. О «ViaCor Charity» там не слышали.

«Нет, у нас не было сотрудничества с такой организацией, и фактически большинство организаций входят в нашу сеть. Нельзя допустить, чтобы людей вводили в заблуждение. Если на контейнере написано, что, скажем, мои брюки и рубашка помогут человеку, оказавшемуся в беде, — так и должно быть. Это должно быть отслеживаемо, у организации должна быть либо регулярная коммуникация в соцсетях, либо сайт, должна быть обратная связь», - уверена руководитель «Ziedot.lv» Рута Диманта.

В 2021 году «ViaCor Charity» подала заявку на получение статуса общественно полезной организации. Однако этот статус общество не получило. В Службе государственных доходов решение не прокомментировали.

Организации, получившие статус общественно полезной, обязаны направлять на благотворительность не менее 75% своих доходов. Для других обществ такого требования нет.

Эксперт Даце Акуле считает, что из-за подобных организаций необходимо пересмотреть правила, касающиеся сбора текстиля в секторе благотворительности. Возможно, сбор крупных объёмов использованной одежды и обуви следует доверить лишь тем организациям, которые обязаны регулярно отчитываться о результатах своей работы и использовании пожертвований.

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